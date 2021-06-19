БУЩАН: «Мы еще ничего не сделали, за что нами можно было бы гордиться»

Вратарь сборной Украины ответил на вопросы журналистов накануне матча с Австрией

  • 19.06.2021 11:50
  • 549 просмотров
  • 2 комментария
БУЩАН: «Мы еще ничего не сделали, за что нами можно было бы гордиться»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан ответил на вопросы журналистов за два дня до поединка группового раунда Евро-2020 с национальной командой Австрии.

– Большое спасибо за вашу игру. Без вас не было бы шансов, в матче с Нидерландами так точно. Можете ли связать прогресс с советами от Луческу? Что вам помогло показывать такую игру?
– Спасибо за поддержку. Я просто делаю свою работу. Стараюсь делать её качественно. Не всегда получается. Есть поддержка и от Луческу, но в первую очередь это труд и общение с тренером вратарей «Динамо», с которым я работаю всю свою профессиональную карьеру. После тренировок анализируешь, что было так, что не так, убираешь лишнее. Есть прогресс, не хотелось бы останавливаться.

– Как вы проводите время? Выходите ли в город? И как себя настраиваете?
– На сегодняшний день мы не сделали еще ничего такого, за что нами можно было бы гордиться. То, что эмоции были, это хорошо, но нужно готовиться к последней игре. У нас так часто бывает, что от любви до ненависти один шаг.

Иногда весело проводим время, иногда не очень. Мы как в дорогом пансионате. За забор нельзя выходить, потому что COVID. Кто-то смотрит ютуб, сериалы, кто-то книги читает...

– Тебе сейчас 27 лет, самый пик информационного внимания. Внимание на тебя давит или нет?
– Я большого внимания на это не обращаю и стараюсь не думать. Уже прошел тот возраст, когда я мог бы впечатлиться, что обо мне пишут. Сильно не обращаю на это внимания.

– В юности вашим кумиром был Андрей Шевченко. Можете вспомнить эмоции от вызова в сборную?
– Я его еще видел будучи игроком киевского «Динамо». Реальность соответствовала ожиданиям. Что касается первого вызова, я думал, что это шутка. Потом немного в дрожь кинуло. Но многих ребят уже знал, поэтому было тепло и весело готовиться к матчам.

– Как вы оцениваете свою игру, и читаете ли прессу о себе, как реагируете на нее?
– Как могу реагировать? Приятно, что мной интересуются, но пока не слышал о какой-то конкретике. После матчей у меня есть к себе вопросы, и я знаю на них ответы. Анализирую и понимаю, что можно делать, а чего нельзя.

– Вы в топ-3 голкиперов по числу сейвов на Евро-2020. Насколько это дает повод бояться за оборонную работу нашей команды?
– Сейчас все команды научились и обороняться, и атаковать. Здесь играют футболисты высокого уровня. Моя работа стоять на ленточку и отбивать. Конечно, надо уделить больше обороне внимание и меньше давать бить по воротам.

– Нас и Австрию устроит ничья. Как это может повлиять на ход поединка?
– Если эти мысли в голове будут, то они уже повлияют. Я еще не играл ни одной игры с мыслью, что нужно сыграть вничью. Мы выходим на поле с мыслями выиграть, а уже по ходу матча ты понимаешь, можешь выиграть или нет. Думаю, точно так же и Австрия будет настраивать себя на победу. Поэтому будет интересный матч, мы все его ждем.

– Вы отбили пенальти от Алиоски. Как часто вы уделяете внимание пенальти на тренировках?
– В тренировочном процессе редко бывают дни, когда отрабатываем пенальти. Но стараюсь оставаться после тренировок с Зинченко и Малиновским, отрабатываем. Но перед играми мы просматриваем, кто бьет пенальти у соперника, поэтому есть понимание, куда может ударить.

– Что вы знаете о сборной Австрии?
– Это хорошая команда, проявляет характер и у них очень хорошая атака. Много бьют по воротам, много фланговых передач. Сегодня начнется полноценная теория и подготовка к этому матчу.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Semiramida
      Semiramida, 19.06.2021 12:07
    0
    Как в песне: "Эх, вратарь, готовся к бою! Постовым ты назначен у ворот! Ты представь, что за тобою - полоса пограничная идёт!" Женя Бущан - молодец! Настоящий страж своих ворот! Его можно сравнить разве что с легендарным Львом Яшином!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 19.06.2021 12:05
    +1
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 19.06.2021 12:05
    +1
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 19.06.2021 12:07
    0
    Как в песне: "Эх, вратарь, готовся к бою! Постовым ты назначен у ворот! Ты представь, что за тобою - полоса пограничная идёт!" Женя Бущан - молодец! Настоящий страж своих ворот! Его можно сравнить разве что с легендарным Львом Яшином!
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