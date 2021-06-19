Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Рано Ярмоленко списали в Вест Хэме»

По мнению Артема Федецкого, капитан сборной Украины закрыл рты многим критикам.

«Ярмоленко, как говорит Серега Сидорчук, сейчас действительно такой локомотив, который тащит на себе сборную, он является ее лидером. Рано его списали. Рано списали в «Вест Хэме», в «Боруссии». Европейский футбол немножко другой. Ярмола доказал, что есть еще порох в пороховницах. Показал, что он готов вести команду за собой, что он и делает. Яремчук тоже доказывает, что он лидер сборной Украины.

Сейчас у нас сборная, в игре за которую каждый может себя показать с лучшей стороны. Любой игрок, который находится в обойме сборной, может взять лидерство на себя и повести за собой команду. Приятно, что это делает капитан команды. Думаю, Андрей закрыл рты всем критикам и проявил себя с наилучшей стороны. Честь и хвала ему. Думаю, в следующих матчах Ярмоленко покажет себя еще с лучшей стороны», - сказал Федецкий в интервью Sport.ua.

Отметим, что на Евро-2020 в активе Андрея Ярмоленко два гола и голевая передача в двух матчах.

Полностью интервью Артема Федецкого читайте здесь.