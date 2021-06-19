Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Рано Ярмоленко списали в Вест Хэме»

Экс-защитник сборной Украины поделился мнение об игре Андрея Ярмоленко на Евро-2020

  • 19.06.2021 10:58
  • 2095 просмотров
  • 0 комментариев
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Рано Ярмоленко списали в Вест Хэме»
© Getty Images/Global Images Ukraine

По мнению Артема Федецкого, капитан сборной Украины закрыл рты многим критикам.

«Ярмоленко, как говорит Серега Сидорчук, сейчас действительно такой локомотив, который тащит на себе сборную, он является ее лидером. Рано его списали. Рано списали в «Вест Хэме», в «Боруссии». Европейский футбол немножко другой. Ярмола доказал, что есть еще порох в пороховницах. Показал, что он готов вести команду за собой, что он и делает. Яремчук тоже доказывает, что он лидер сборной Украины.

Сейчас у нас сборная, в игре за которую каждый может себя показать с лучшей стороны. Любой игрок, который находится в обойме сборной, может взять лидерство на себя и повести за собой команду. Приятно, что это делает капитан команды. Думаю, Андрей закрыл рты всем критикам и проявил себя с наилучшей стороны. Честь и хвала ему. Думаю, в следующих матчах Ярмоленко покажет себя еще с лучшей стороны», - сказал Федецкий в интервью Sport.ua.

Отметим, что на Евро-2020 в активе Андрея Ярмоленко два гола и голевая передача в двух матчах.

Полностью интервью Артема Федецкого читайте здесь.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности