Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Нельзя думать, что ничья с Австрией нас устраивает»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о победе команды Андрея Шевченко над Северной Македонией (2:1) в матче Евро-2020.

— Артем, как тебе победа сборной Украины над Северной Македонией?

— Если брать глобально, в этом матче нам нужна была победа. И мы ее добыли. Это была основная цель. Если брать по игре, то первый тайм был шикарный. Во втором тайме, наверное, где-то после пропущенного гола сыграла свою роль психология. Малиновский не реализовал пенальти, который сам заработал. Не знаю, какую установку давал Шевченко, но игрок, который заработал пенальти, не должен его бить. Это всем известное правило. На этом футболисте ответственность меньше. Так Луческу, кажется, говорил, когда тренировал «Шахтер». Должен быть в команде человек, который возьмет на себя ответственность за пенальти.

— Классный первый тайм заставлял думать, что победа будет легкой. Но во второй половине встречи соперник дал бой.

— Концовка матча была нервная, но ребята сыграли в общем на хорошем уровне. Тот же Зинченко больше на себя брал игру. Понятно, соперник не такой сильный, если сравнивать Северную Македонию и Нидерланды. Но, тем не менее, ребята сыграли на хорошем уровне. Малиновский здорово сыграл. Немножко разочаровали замены. Тот же Цыганков, имея отличный момент после шикарной передачи Малиновского, должен был забивать. Но Витя не попал с рабочей ноги в ворота. У Беседина старание было, но, наверное, от него мы большего ожидаем. Мне непонятен один эпизод, когда команда обороняется, а Беседин играет в центре поля пяткой и обрезает. После этого произошла атака Северной Македонии на ворота Украины. Но, если глобально смотреть, то игра забудется, а результат останется.

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— Северная Македония оказалась крепким орешком…

— Да, нужно отдать должное сопернику, который не опустил руки после счета 0:2. Они играли до конца. Если бы мы забили третий мяч, то просто в свое удовольствие доигрывали бы матч. У меня у самого по ходу встречи пару матов проскочило. Это были эмоции, все переживали и нервничали в конце встречи.

— Прокомментируй игру в рамке Бущана и эпизод с пенальти в наши ворота.

— Жора Бущан несколько раз выручил команду. В моменте с пенальти он сделал сумасшедший сейв, а также когда он мяч перевел на перекладину после дальнего удара. По поводу пенальти в наши ворота скажу, что там нет вины Караваева. Саня просто не видел Пандева, а Горан, как опытный игрок, осознанно шел на этот фол. Пандев сделал все для своей команды.

— Ничья с Австрией Украину устраивает. Что хотели то и получили?

— В матче с Северной Македонией глобальная цель была достигнута. А с каким счетом – это неважно. Главное, что мы победили и добыли нужные три очка. Теперь нам нужна победа в матче с Австрией, но подойдет и ничья. Но нашим футболистам ни в коем случае нельзя думать о ничьей, чтобы не получить в свои ворота гол.

— Что скажешь об австрийцах? Можно у них выигрывать?

— Я смотрел матч Нидерланды – Австрия (2:0). Скажу так: Австрия не заслужила на поражение. На ничью они наиграли. Команда у австрийцев очень хорошая и непростая. Они понимают, что будет на кону в матче с Украиной. У нас та же ситуация. Это будет такой мини-финал группы. Голландцы уже для себя все решили. Что касается Северной Македонии, шансов практически у них нету. Им надо забивать Нидерландам три мяча и не пропускать. Но, я не думаю, что это та сборная, которая удивит голландцев. Нидерланды всегда играют в свой футбол, не обращая внимание на положение в группе.

— Как думаешь нужно сыграть с Австрией?

— С Австрией нужно играть в футбол, к которому нас приучила сборная Украины. Нужно играть в атакующий футбол и на победу. Ни в коем случае не нужно держать в уме, что ничья нам тоже подходит. По себе знаю, что так делать нельзя. Думаю, Андрей Николаевич и его ассистенты сделают все возможное, чтобы ребята вышли играть на победу.

— В пятницу игроки сборной Украины получили день отдыха. Правильное это решение?

— Конечно, правильное решение. Ребята уже морально наелись футбола. Многие не виделись с семьями. Одно дело - общаться по телефону, а другое дело - быть рядом с близкими людьми и ощущать их поддержку. Ребятам, чтобы отлучиться от футбола, нужно переключиться на что-то другое. Здесь необходим культурный отдых, нужно разрядиться ребятам. Это очень важно! Если постоянно думать о футболе, можно сума сойти. Понятно, что это Евро. Но сейчас, если есть выходной, нужно полностью абстрагироваться.

— Например, сходить в музей?

— Не знаю, какая программа может быть. Тут кто как захочет. Может кто-то захочет просто поваляться посмотреть сериалы. Это тоже своего рода отдых. Ребята профессионалы и они сами себя готовят. С этим проблем не будет. И этот выходной пойдет команде в плюс. Мы знаем, что у большинства футболистов был сложный сезон. И моральная усталость может быть тяжелее, чем физическая. Выходной день сборной Украины пойдет только в плюс.

— Кому-то из сборной Украины писал после победы над Северной Македонией?

— Написал после матча с Северной Македонией только Ярмоле. Я его поздравил. Ярмоленко, как говорит Серега Сидорчук, сейчас действительно такой локомотив, который тащит на себе сборную, он является ее лидером. Рано его списали. Рано списали в «Вест Хэме», в «Боруссии». Европейский футбол немножко другой. Ярмола доказал, что есть еще порох в пороховницах. Показал, что он готов вести команду за собой, что он и делает. Яремчук тоже доказывает, что он лидер сборной Украины.

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— Ярмоленко доказал, что он настоящий капитан и вожак?

— Сейчас у нас сборная, в игре за которую каждый может себя показать с лучшей стороны. Любой игрок, который находится в обойме сборной, может взять лидерство на себя и повести за собой команду. Приятно, что это делает капитан команды. Думаю, Андрей закрыл рты всем критикам и проявил себя с наилучшей стороны. Честь и хвала ему. Думаю, в следующих матчах Ярмоленко покажет себя еще с лучшей стороны.

— Как тебе тот эпизод на пресс-конференции, когда Ярмоленко обратился к Coca Cola и Heineken по поводу контрактов?

— Думаю, сейчас у Ярмолы посыплются контракты. Андрей парень веселый (смеется). Я видел пресс-конференции Погба и Роналду. Футболисты являются примером во всем. Они публичные люди. На них обращают внимание. Ярмоленко решил по-своему поступить. Ну и правильно! Он сказал, что открыт к предложениям.