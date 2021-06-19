Алматы. Сачко и Манафов стали чемпионами парного турнира

Украинцы выиграли челленджер в Казахстане

  • 19.06.2021 10:56
  • 183 просмотра
  • 1 комментарий
Алматы. Сачко и Манафов стали чемпионами парного турнира
© KTF

В финале челленджера в Алматы украинский дуэт Виталий Сачко и Владислав Манафов одержал победу над третьими сеяными, парой Корентен Денолли (Франция) / Адриан Менендес-Масейрас (Испания).

Алматы. Парный турнир. Финал
Виталий Сачко / Владислав Манафов (Украина) – Корентен Денолли / Адриан Менендес-Масейрас (Франция / Испания) – 6:1, 6:4

Напомним, что на прошлой неделе Сачко и Манафов сыграли друг против друга в парном финале на первом челленджере в Алматы.

Для Виталия Сачко это второй титул на турнирах ATP Challenger Tour в паре подряд, а Владислава Манафов стал чемпионом на челленджере впервые с 2018 года, когда он завоевал свой дебютный парный трофей в Карши.

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 19.06.2021 11:12
    +1
    молодці!Хоч яка тенісна радість на тижні.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 19.06.2021 11:12
    +1
    молодці!Хоч яка тенісна радість на тижні.
    Ссылка
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