Фернанду САНТУШ: «Совершенно не боюсь Германию»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча с национальной командой Германии в рамках второго тура группового раунда Евро-2020.

«Я совершенно не боюсь Германию. Думаю, обе команды уважают друг друга и достаточно сильны, чтобы решить исход матча. Но не стоит перегибать палку и утверждать, что Португалия фаворит в матче с Германией на выезде. С таким настроем мои футболисты не добьются даже ничьей», - сказал Сантуш.

Матч Португалия – Германия состоится в субботу, 19 июня. Начало в 19:00 по Киеву.