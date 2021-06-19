Фернанду САНТУШ: «Совершенно не боюсь Германию»

Наставник сборной Португалии – о предстоящем матче

  • 19.06.2021 11:33
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Фернанду САНТУШ: «Совершенно не боюсь Германию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча с национальной командой Германии в рамках второго тура группового раунда Евро-2020.

«Я совершенно не боюсь Германию. Думаю, обе команды уважают друг друга и достаточно сильны, чтобы решить исход матча. Но не стоит перегибать палку и утверждать, что Португалия фаворит в матче с Германией на выезде. С таким настроем мои футболисты не добьются даже ничьей», - сказал Сантуш.

Матч Португалия – Германия состоится в субботу, 19 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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