Юрий ВИРТ: «О недооценке Австрии не может быть и речи»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча между национальными сборными Украины и Австрии на Евро-2020.

«На чемпионате Евро все игры решающие. Недооценки не может быть и речи. Главное, чтобы в этом матче мы не проиграли. Думаю, будет осторожный матч, осторожная игра с небольшим количеством моментов. Уверен, тренерский штаб выберет правильный план на игру. Австрия – не гранд европейского футбола, есть у них лидеры, но если украинцы покажут свою игру, выйдут из группы», - сказал Вирт.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.