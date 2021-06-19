Юрий ВИРТ: «О недооценке Австрии не может быть и речи»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча между национальными сборными Украины и Австрии на Евро-2020.
«На чемпионате Евро все игры решающие. Недооценки не может быть и речи. Главное, чтобы в этом матче мы не проиграли. Думаю, будет осторожный матч, осторожная игра с небольшим количеством моментов. Уверен, тренерский штаб выберет правильный план на игру. Австрия – не гранд европейского футбола, есть у них лидеры, но если украинцы покажут свою игру, выйдут из группы», - сказал Вирт.
Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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