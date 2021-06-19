Йоахим ЛЕВ: «У Португалии в атаке не только Криштиану Роналду»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Португалии.
«У Португалии в атаке не только Криштиану Роналду, но четыре-пять футболистов с выдающимися качествами. Каждый из них способен в одиночку решить судьбу игры. Это гибкая, технически сильная команда. Остановить ее очень сложно, так как сложно отобрать у нее мяч.
Вижу предельный настрой у своих футболистов по отношению ко всему. Все понимают, что мы должны прибавлять. Не секрет, что мы создали мало голевых моментов в первом матче. Над этим мы и работали», - сказал Лёв.
Матч Португалия – Германия состоится в субботу, 19 июня. Начало в 19:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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