Йоахим ЛЕВ: «У Португалии в атаке не только Криштиану Роналду»

Наставник сборной Германии – о сопернике по предстоящему матчу

  • 19.06.2021 09:43
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Йоахим ЛЕВ: «У Португалии в атаке не только Криштиану Роналду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лёв

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Португалии.

«У Португалии в атаке не только Криштиану Роналду, но четыре-пять футболистов с выдающимися качествами. Каждый из них способен в одиночку решить судьбу игры. Это гибкая, технически сильная команда. Остановить ее очень сложно, так как сложно отобрать у нее мяч.

Вижу предельный настрой у своих футболистов по отношению ко всему. Все понимают, что мы должны прибавлять. Не секрет, что мы создали мало голевых моментов в первом матче. Над этим мы и работали», - сказал Лёв.

Матч Португалия – Германия состоится в субботу, 19 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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