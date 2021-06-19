Лукас ЭРНАНДЕС: «В сборной Франции собраны таланты в каждой линии»

Защитник сборной Франции – о своей команде

  • 19.06.2021 09:24
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Лукас ЭРНАНДЕС: «В сборной Франции собраны таланты в каждой линии»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Евро-2020 против национальной команды Венгрии.

«Не имею ничего против того, что основное внимание прессы привлекают нападающие. Хотя в нашей команде собраны таланты в каждой линии. Но это нормально, что люди, прежде всего, говорят о нападающих. В итоге именно они и делают результат.

Было приятно, что в Германии на трибунах были болельщики. В субботу же стадион вовсе будет переполнен. Но нам надо сосредоточиться на игре, думать только о ней. Хотя, конечно, будет приятно снова увидеть аншлаг на футбольном матче», - сказал Эрнандес.

Поединок Венгрия – Франция состоится в субботу, 19 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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