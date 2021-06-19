Рафаэль ВАРАН: «Венгрия очень опасна и максимально мотивированна»

Защитник сборной Франции – об аутсайдере группы F

  • 19.06.2021 08:19
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Рафаэль ВАРАН: «Венгрия очень опасна и максимально мотивированна»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Евро-2020 против национальной команды Венгрии.

«Будет очень непросто играть в жару, в середине дня, на заполненном стадионе. Соперник будет биться за то, чтобы сохранить какие-то шансы в турнире. Сборная Венгрии совсем не похожа на команду Германии, но и она очень опасна и максимально мотивированна. Поэтому нам самим следует действовать максимально эффективно, находить слабые места у соперника и сохранять защитные построения», - сказал Варан.

Поединок Венгрия – Франция состоится в субботу, 19 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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