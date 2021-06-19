Матчи под эгидой УЕФА в Беларуси в 2021 году пройдут по расписанию

Матчи под эгидой УЕФА на территории Беларуси в 2021 году пройдут согласно расписанию. В сообщении пресс-службы УЕФА говорится:

«Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Беларуси по расписанию. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Беларуси не состоятся».

Ранее Фонд спортивной солидарности Беларуси сообщил, что УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в стране.