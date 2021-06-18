УЕФА отказался проводить в Беларуси любые мероприятия под своей эгидой

Все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, точно не состоятся

  • 18.06.2021 21:56
  • 829 просмотров
  • 5 комментариев
УЕФА отказался проводить в Беларуси любые мероприятия под своей эгидой
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур.

Таким образом, все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, – не состоятся.

Также Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.

Отметим, что 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Для этого Беларусь подняла истребители. После посадки власти страны задержали журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. После этого ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. 

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Источник — Трибуна Беларусь

(4 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.06.2021 22:12
    +1
    Там для беларусов все гораздо плачевнее вырисовывается. Вводится запрет на покупку беларусского калия и гсм. Понятно, что начнут гнать под российскими марками, но минус для тараканьего бюджета выглядит внушительным.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.06.2021 22:11
    +2
    Це звичайно ж правильно. Але мордор ще гірший, але чомусь там не те що нічого не забороняється, а й навпаки. Це називається гроші не пахнуть
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 18.06.2021 22:11
    +3
    firstromario, 18.06.2021 22:08
    а мордор чим кращий?!
    Вот именно. Даже не лучше, а 100 раз хуже, но бабки бабки
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 18.06.2021 22:08
    +4
    а мордор чим кращий?!
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 18.06.2021 22:05
    +1
    А еврокубки?
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 18.06.2021 22:08
    +4
    а мордор чим кращий?!
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 18.06.2021 22:11
    +3
    firstromario, 18.06.2021 22:08
    а мордор чим кращий?!
    Вот именно. Даже не лучше, а 100 раз хуже, но бабки бабки
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.06.2021 22:11
    +2
    Це звичайно ж правильно. Але мордор ще гірший, але чомусь там не те що нічого не забороняється, а й навпаки. Це називається гроші не пахнуть
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.06.2021 22:12
    +1
    Там для беларусов все гораздо плачевнее вырисовывается. Вводится запрет на покупку беларусского калия и гсм. Понятно, что начнут гнать под российскими марками, но минус для тараканьего бюджета выглядит внушительным.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 18.06.2021 22:05
    +1
    А еврокубки?
    Ссылка
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