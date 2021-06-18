УЕФА отказался проводить в Беларуси любые мероприятия под своей эгидой

УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур.

Таким образом, все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, – не состоятся.

Также Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.

Отметим, что 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Для этого Беларусь подняла истребители. После посадки власти страны задержали журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. После этого ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.