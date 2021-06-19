Сергей НАГОРНЯК: «Украине по силам и выиграть у Австрии, почему нет»

Эксперт прокомментировал победу Украины над Северной Македонией

  • 19.06.2021 01:23
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Сергей НАГОРНЯК: «Украине по силам и выиграть у Австрии, почему нет»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Главный тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк прокомментировал победу Украины над Северной Македонией (2:1) и предстоящий матч против Австрии на Евро-2020.

– Впечатления положительные. Главное, что победили. В первом тайме было полное превосходство украинцев, но после пропущенного мяча появилась некоторая неуверенность. Если бы Малиновский забил пенальти, то все было бы решено еще раньше. Обычный матч чемпионата Европы, просто не бывает никогда.

– Почему украинцы не вбегали в штрафную македонцев после удара Руслана?

– Кто-то из игроков сказал, что не побежали, потому что были уверены, что Малиновский забьет. Тяжело сказать. Наверное, была уверенность. У меня она была тоже, я не сомневался, что Малиновский забьет. Руслан ведь провел такой сезон, настолько уверенно выглядит. Но ничего, бывает. Главное – есть победа.

– Чтобы гарантировать второе место в группе, украинцам нужно не проиграть Австрии. Насколько это реально?

– Украине по силам и выиграть у Австрии, почему нет. Смотрел матч Нидерланды – Австрия (2:0), нидерландцы даже шанса не дали австрийцам. У Австрии даже намека не было на забитые мячи. Немножко сложнее будет, Марко Арнаутович будет – колоритный футболист, который может решить судьбу матча. Сложный будет матч, как обычно. Все покажет футбольное поле, но украинцам по силам выиграть и пройти дальше.

– Ярмоленко забивает в каждом матче, шутит на пресс-конференции. Андрей сейчас лучший игрок сборной Украины?

– Мое мнение – да. Он не только забивает, он и отдает результативные передачи.

– Вышедшие на замену Цыганков и Беседин попали в игру?

– В таком нервном матче не всегда легко войти в игру. Цыганков мог забить после паса Малиновского, мог решить исход матча раньше. Ребята впервые сыграли на Евро-2020, им нужно было прочувствовать это.

– Как вам реакция ряда россиян на известную кричалку украинских болельщиков про Путина?

– Я абсолютно не обращаю внимание на такие реакции, я смотрю, как поддерживают наши болельщики.

Турнирные таблицы Евро-2020. Что нужно Украине для выхода в плей-офф

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Источник — Трибуна

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