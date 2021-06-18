ШЕВЧУК – о последствиях скандала: «Похудел на 4 кг, до сих пор страдаю»

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о последствиях скандала с вождением в нетрезвом виде.

- После той ситуации, что со мной случилась, я очень переживаю, я похудел на 4 кг. До сих пор внутри страдаю. Еще раз хочу извиниться перед всеми болельщиками за этот поступок. Это очень большой урок для меня. Этот день был для меня как трагедия. Хочу сказать, чтобы это никто никогда не повторял. Я всегда очень жестко осуждаю все это. Я себя очень сильно наказываю. Из-за этого я ушел из каналов «Футбол», потому что не имел никакого морального права работать дальше. Показал всему обществу, что каждый человек, который нарушает закон – должен быть наказан. Я наказал себя сам.

- Какую-то уголовную ответственность понесли? Штраф?

- Сейчас будет суд и штраф, – сказал Шевчук.