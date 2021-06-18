ШЕВЧУК – о последствиях скандала: «Похудел на 4 кг, до сих пор страдаю»

Бывший игрок сборной Украины считает, что он очень сильно себя наказал

  • 18.06.2021 23:58
  • 1806 просмотров
  • 5 комментариев
ШЕВЧУК – о последствиях скандала: «Похудел на 4 кг, до сих пор страдаю»
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о последствиях скандала с вождением в нетрезвом виде.

- После той ситуации, что со мной случилась, я очень переживаю, я похудел на 4 кг. До сих пор внутри страдаю. Еще раз хочу извиниться перед всеми болельщиками за этот поступок. Это очень большой урок для меня. Этот день был для меня как трагедия. Хочу сказать, чтобы это никто никогда не повторял. Я всегда очень жестко осуждаю все это. Я себя очень сильно наказываю. Из-за этого я ушел из каналов «Футбол», потому что не имел никакого морального права работать дальше. Показал всему обществу, что каждый человек, который нарушает закон – должен быть наказан. Я наказал себя сам.

- Какую-то уголовную ответственность понесли? Штраф?
- Сейчас будет суд и штраф, – сказал Шевчук.

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Источник — Брутальный футбол

(12 голосов)

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Комментарии
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 19.06.2021 01:20
    0
    Как болельщик Динамо хочу поблагадорить Славу за обьективность во время работы на Футболах. Никогда грязи на ДК не лил и говорил обо всем максимально обьективно. Также по отзывам многих игроков Слава нормальный, положительный парень. Так что желаю Шевчуку как можно быстрее оправится от этого неприятного случая
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 19.06.2021 00:53
    +1
    молодец, все бы нарушители так считали и страна бы стала другой.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.06.2021 00:32
    -1
    Славик, забей.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 19.06.2021 00:12
    0
    Та перестаньте уже, с кем не бывает, это я как болельщик Динамо говорю. Представьте каково ему было, человек то публичный, узнаваемый... Нормальный он мужик, самый адекватный из той шайки...
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 19.06.2021 00:02
    +3
    Энурез начался поди А все потому что пописять не пустили изверги
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 19.06.2021 00:02
    +3
    Энурез начался поди А все потому что пописять не пустили изверги
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 19.06.2021 00:53
    +1
    молодец, все бы нарушители так считали и страна бы стала другой.
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 19.06.2021 01:20
    0
    Как болельщик Динамо хочу поблагадорить Славу за обьективность во время работы на Футболах. Никогда грязи на ДК не лил и говорил обо всем максимально обьективно. Также по отзывам многих игроков Слава нормальный, положительный парень. Так что желаю Шевчуку как можно быстрее оправится от этого неприятного случая
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 19.06.2021 00:12
    0
    Та перестаньте уже, с кем не бывает, это я как болельщик Динамо говорю. Представьте каково ему было, человек то публичный, узнаваемый... Нормальный он мужик, самый адекватный из той шайки...
    Ссылка
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