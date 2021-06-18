Кристиан ЭРИКСЕН: «Буду поддерживать Данию против России»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен обратился к болельщикам и партнерам по команде после выписки из больницы.



«Спасибо всем за то гигантское количество теплых слов – видеть и чувствовать их было просто невероятно. Операция прошла хорошо, после всей ситуации я чувствую себя нормально. Здорово снова встретиться с вами, ребята, после фантастического матча, который вы провели вчера. Не нужно лишний раз говорить, что я буду поддерживать сборную в понедельник против России», – заявил Эриксен.

Отметим, что для выхода в плей-офф сборную Дании устроит только победа.