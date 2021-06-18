Кристиан ЭРИКСЕН: «Буду поддерживать Данию против России»

Капитан будет поддерживать свою команду

  • 18.06.2021 22:16
  • 409 просмотров
  • 2 комментария
Кристиан ЭРИКСЕН: «Буду поддерживать Данию против России»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен обратился к болельщикам и партнерам по команде после выписки из больницы.
 
«Спасибо всем за то гигантское количество теплых слов – видеть и чувствовать их было просто невероятно. Операция прошла хорошо, после всей ситуации я чувствую себя нормально. Здорово снова встретиться с вами, ребята, после фантастического матча, который вы провели вчера. Не нужно лишний раз говорить, что я буду поддерживать сборную в понедельник против России», – заявил Эриксен.

Отметим, что для выхода в плей-офф сборную Дании устроит только победа.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Zeppelin
    online
      Zeppelin, 18.06.2021 22:21
    0
    Тупее заголовка сложно было придумать. А кого он должен поддерживать?!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 18.06.2021 22:20
    +4
    Я теж, Крістіане!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 18.06.2021 22:20
    +4
    Я теж, Крістіане!
    Ссылка
    Zeppelin
    online
      Zeppelin, 18.06.2021 22:21
    0
    Тупее заголовка сложно было придумать. А кого он должен поддерживать?!
    Ссылка
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