Источник: Воспитанник Шахтера тренируется с Динамо

Андрей Коробенко может перейти в киевский клуб

  • 18.06.2021 21:38
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Источник: Воспитанник Шахтера тренируется с Динамо
© ФК Рух. Андрей Коробенко

Воспитанник «Шахтера» Андрей Коробенко тренируется с киевским «Динамо».

Отметим, что вторую половину прошлого сезона 24-летний полузащитник провел в «Ингульце», но покинул клуб на правах свободного агента, сыграв всего 4 матча.

Коробенко выступал за команды «Шахтера» U-19 и U-21, в сезоне 2014/15 в составе «горняков» стал финалистом Юношеской лиги УЕФА. Также Андрей выступал за различные юношеские сборные Украины.

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Источник — Динамомания

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