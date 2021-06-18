Лассина ТРАОРЕ: «Если ты в Шахтере, значит, достаточно хорош»

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре дал первое интервью в новом клубе.

– Лассина, добро пожаловать в клуб! Что послужило решающим фактором в выборе именно «Шахтера»?

– Спасибо! «Шахтер» – большой клуб с отличным наставником из Италии. Это стало основной причиной моего решения приехать сюда.

– Какие качества в себе считаешь наиболее сильными?

– Я покажу их на поле. Если ты в «Шахтере», значит, достаточно хорош. Готов проявить себя, чтобы помогать команде.

– Смотрел ли матчи «Шахтера»?

– В прошлом сезоне видел поединок с мадридским «Реалом» – он был фантастическим. Эту игру было очень интересно смотреть.

– Доводилось ли быть в Украине раньше?

– Честно говоря, это мой первый визит сюда, но в интернете просматривал некоторые места.

– Каково первое впечатление от Киева?

– Отличный город, приблизительно этого я и ожидал. Очень рад находиться здесь.

– Знаешь кого-то из игроков «Шахтера»?

– Додо, также Тайсона, который был в команде ранее. Я смотрел информацию о некоторых футболистах в интернете. Знаю вратаря, который уже долгое время выступает за «Шахтер» и национальную сборную.

– Уже общался с главным тренером Роберто Де Дзерби? Если да, то о чем говорили?

– Вчера немного пообщались. Он сказал, что рад видеть меня здесь, – я поделился тем же.

– Уже определился с игровым номером?

– Еще нет. Нужно спросить у тренеров и персонала, какой номер свободен.

– Что хотел бы сказать болельщикам «Шахтера»?

– Я рад находиться здесь и сделаю все возможное для этого клуба, защищая его цвета. Счастлив начать выступать за «Шахтер»!