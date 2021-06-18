Лассина ТРАОРЕ: «Если ты в Шахтере, значит, достаточно хорош»

Новичок донецкого клуба – о своем трансфере

  • 18.06.2021 19:32
  • 1321 просмотр
  • 5 комментариев
Лассина ТРАОРЕ: «Если ты в Шахтере, значит, достаточно хорош»
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре дал первое интервью в новом клубе.

– Лассина, добро пожаловать в клуб! Что послужило решающим фактором в выборе именно «Шахтера»?
– Спасибо! «Шахтер» – большой клуб с отличным наставником из Италии. Это стало основной причиной моего решения приехать сюда.

– Какие качества в себе считаешь наиболее сильными?
– Я покажу их на поле. Если ты в «Шахтере», значит, достаточно хорош. Готов проявить себя, чтобы помогать команде.

– Смотрел ли матчи «Шахтера»?
– В прошлом сезоне видел поединок с мадридским «Реалом» – он был фантастическим. Эту игру было очень интересно смотреть.

– Доводилось ли быть в Украине раньше?
– Честно говоря, это мой первый визит сюда, но в интернете просматривал некоторые места.

– Каково первое впечатление от Киева?
– Отличный город, приблизительно этого я и ожидал. Очень рад находиться здесь.

– Знаешь кого-то из игроков «Шахтера»?
– Додо, также Тайсона, который был в команде ранее. Я смотрел информацию о некоторых футболистах в интернете. Знаю вратаря, который уже долгое время выступает за «Шахтер» и национальную сборную.

– Уже общался с главным тренером Роберто Де Дзерби? Если да, то о чем говорили?
– Вчера немного пообщались. Он сказал, что рад видеть меня здесь, – я поделился тем же.

– Уже определился с игровым номером?
– Еще нет. Нужно спросить у тренеров и персонала, какой номер свободен.

– Что хотел бы сказать болельщикам «Шахтера»?
– Я рад находиться здесь и сделаю все возможное для этого клуба, защищая его цвета. Счастлив начать выступать за «Шахтер»!

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 18.06.2021 20:57
    0
    Oleg Savchuk, 18.06.2021 19:56
    Читає собі мантру бідоалага, розуміє що потрапив в помийку
    Так он же не к кипрским автобусникам вроде перешёл.
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    online
      Voxa Hvedyk, 18.06.2021 20:01
    0
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 18.06.2021 19:56
    -5
    Читає собі мантру бідоалага, розуміє що потрапив в помийку
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.06.2021 19:52
    +4
    Пожалуй, лучший трансфер Шахтера за последнее время. И не бразилец!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 18.06.2021 19:33
    -1
    Ну, з такими думками і грай в шахті!
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.06.2021 19:52
    +4
    Пожалуй, лучший трансфер Шахтера за последнее время. И не бразилец!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 18.06.2021 20:57
    0
    Oleg Savchuk, 18.06.2021 19:56
    Читає собі мантру бідоалага, розуміє що потрапив в помийку
    Так он же не к кипрским автобусникам вроде перешёл.
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    online
      Voxa Hvedyk, 18.06.2021 20:01
    0
    Ссылка
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