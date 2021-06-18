Роналду – первый человек с 300 миллионами подписчиков в Инстаграме

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, который преодолел отметку в 300 миллионов подписчиков в Инстаграме.

Второй по этому показателю – актер Дуэйн Джонсон (246 миллионов), третья – певица Ариана Гранде (244 миллиона).

Отметим, что в топ-10 людей с самым большим количеством подписчиков в Инстаграме также входит Лионель Месси – у него 218 миллионов и седьмое место.

Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.