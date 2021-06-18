Хорватия – Чехия. Известны стартовые составы

Сегодня, 18 июня сборная Хорватии в Глазго в матче второго тура Евро-2020 сыграет с Чехией. Начало матча – в 19:00 по Киеву.
Известны стартовые составы команд на матч:
Хорватия: Ливакович – Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол – Брекало, Ковачич, Модрич, Перишич, Крамарич – Ребич
Чехия: Вацлик – Боржил, Челюстка, Калаш, Цоуфал – Соучек, Голеш, Янкто, Дарида, Масопуст - Шик
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Источник — УЕФА
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