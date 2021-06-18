ФОТО. Сборная Украины – вторая в списке самых молодых команд на Евро-2020

Национальная сборная Украины по футболу входит в когорту наиболее молодых команд нынешнего чемпионата Европы.
Средний возраст нашей команды составляет 25,8 лет, что, по данным Wyscout, делает «сине-желтых» второй в списке самых молодых сборных на Евро-2020.
Моложе украинцев на турнире только сборная Испании, средний возраст футболистов которой равен 25,5 годам.
Также в пятерку наиболее молодых команд Евро-2020 входят сборные Англии, Турции и Уэльса.
Пятерку же самых опытных коллективов на чемпионате Европы представляют сборные Бельгии (28,9), Португалии (29), Финляндии (29,1), Словакии (29,4) и Швеции (29,6).
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Алексей Сливченко, Sport.ua
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Сборная Украины одна из самых молодых на EURO-2020.
Средний возраст нашей команды - 25,96 года
03.06.2021 12:23 2976 просмотров
Самая молодая команда - Турция (24,58), в рядах которой всего два футболиста старше 30 лет. Сборная Украины, чей средний возраст составляет 25,96 года по молодости уступает только туркам, Англии и Уэльсу.
Сборная Украины одна из самых молодых на EURO-2020.
Средний возраст нашей команды - 25,96 года
03.06.2021 12:23 2976 просмотров
Самая молодая команда - Турция (24,58), в рядах которой всего два футболиста старше 30 лет. Сборная Украины, чей средний возраст составляет 25,96 года по молодости уступает только туркам, Англии и Уэльсу.
Сборная Украины одна из самых молодых на EURO-2020.
Средний возраст нашей команды - 25,96 года
03.06.2021 12:23 2976 просмотров
Самая молодая команда - Турция (24,58), в рядах которой всего два футболиста старше 30 лет. Сборная Украины, чей средний возраст составляет 25,96 года по молодости уступает только туркам, Англии и Уэльсу.
Сборная Украины одна из самых молодых на EURO-2020.
Средний возраст нашей команды - 25,96 года
03.06.2021 12:23 2976 просмотров
Самая молодая команда - Турция (24,58), в рядах которой всего два футболиста старше 30 лет. Сборная Украины, чей средний возраст составляет 25,96 года по молодости уступает только туркам, Англии и Уэльсу.
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