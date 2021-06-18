ФОТО. Сборная Украины – вторая в списке самых молодых команд на Евро-2020

Национальная сборная Украины по футболу входит в когорту наиболее молодых команд нынешнего чемпионата Европы.

Средний возраст нашей команды составляет 25,8 лет, что, по данным Wyscout, делает «сине-желтых» второй в списке самых молодых сборных на Евро-2020.

Моложе украинцев на турнире только сборная Испании, средний возраст футболистов которой равен 25,5 годам.

Также в пятерку наиболее молодых команд Евро-2020 входят сборные Англии, Турции и Уэльса.

Пятерку же самых опытных коллективов на чемпионате Европы представляют сборные Бельгии (28,9), Португалии (29), Финляндии (29,1), Словакии (29,4) и Швеции (29,6).

Читайте также: Евро-2020 – последний шанс на триумф для «золотого поколения» Бельгии