ФОТО. Достали даже в Бухаресте. Фаны Динамо вывесили баннер против Луческу

Мирча накануне посетил матч сборной Украины против Северной Македонии (2:1)

  • 18.06.2021 14:38
  • 1011 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Достали даже в Бухаресте. Фаны Динамо вывесили баннер против Луческу
© gsp.ro

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу накануне присутствовал в ложе почетных гостей бухарестского стадиона, на котором состоялся матч второго тура группового раунда Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии (2:1).

Несмотря на то, что Луческу вместе с «Динамо» выиграл в сезоне-2020/21 три трофея (чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины), отдельные болельщики команды по-прежнему настроены против персоны румынского коуча, ранее отдавшего 12 лет карьеры донецкому «Шахтеру».

В частности, на трибунах был замечен баннер против Луческу, который фаны «Динамо» многократно по ходу сезона вывешивали во время игр киевской команды в УПЛ и еврокубках.

Напомним, недавно президент «Динамо» Игорь Суркис согласовал с Мирчей Луческу продление контракта тренера до лета 2023 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Gazeta Sporturilor

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 18.06.2021 14:50
    +1
    Turnok, 18.06.2021 14:45
    Я хоть и являюсь болельщиком Шахтёра, но не понимаю. Человек сделал Динамо чемпионом и обладателем кубка Украины, вывел команду в групповой раунд Лиги Чемпионов. Что ещё этим фанам надо? Какие же они тогда фаны?
    Это прежде всего дебилы, а потом, проплаченные шестерки.
    К ним вообще нет никакого уважения у настоящих болельщиков
    Ссылка
    MasterSith_2013 Кысельов
    online
      MasterSith_2013 Кысельов, 18.06.2021 14:49
    +1
    Вони егоїсти а не фани
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 18.06.2021 14:45
    +5
    Я хоть и являюсь болельщиком Шахтёра, но не понимаю. Человек сделал Динамо чемпионом и обладателем кубка Украины, вывел команду в групповой раунд Лиги Чемпионов. Что ещё этим фанам надо? Какие же они тогда фаны?
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 18.06.2021 14:45
    +5
    Я хоть и являюсь болельщиком Шахтёра, но не понимаю. Человек сделал Динамо чемпионом и обладателем кубка Украины, вывел команду в групповой раунд Лиги Чемпионов. Что ещё этим фанам надо? Какие же они тогда фаны?
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 18.06.2021 14:50
    +1
    Turnok, 18.06.2021 14:45
    Я хоть и являюсь болельщиком Шахтёра, но не понимаю. Человек сделал Динамо чемпионом и обладателем кубка Украины, вывел команду в групповой раунд Лиги Чемпионов. Что ещё этим фанам надо? Какие же они тогда фаны?
    Это прежде всего дебилы, а потом, проплаченные шестерки.
    К ним вообще нет никакого уважения у настоящих болельщиков
    Ссылка
    MasterSith_2013 Кысельов
    online
      MasterSith_2013 Кысельов, 18.06.2021 14:49
    +1
    Вони егоїсти а не фани
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности