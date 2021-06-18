ФОТО. Достали даже в Бухаресте. Фаны Динамо вывесили баннер против Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу накануне присутствовал в ложе почетных гостей бухарестского стадиона, на котором состоялся матч второго тура группового раунда Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии (2:1).

Несмотря на то, что Луческу вместе с «Динамо» выиграл в сезоне-2020/21 три трофея (чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины), отдельные болельщики команды по-прежнему настроены против персоны румынского коуча, ранее отдавшего 12 лет карьеры донецкому «Шахтеру».

В частности, на трибунах был замечен баннер против Луческу, который фаны «Динамо» многократно по ходу сезона вывешивали во время игр киевской команды в УПЛ и еврокубках.

🇺🇦 Na meczu Ukrainy pojawiali się też ultrasi Dynamo z ich flagą- przekreślona podobizna Lucescu. Od roku jeżdżą z nią na każdy mecz. pic.twitter.com/cdm8nwrMSR — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) June 17, 2021

Напомним, недавно президент «Динамо» Игорь Суркис согласовал с Мирчей Луческу продление контракта тренера до лета 2023 года.