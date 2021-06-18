Депай стал автором одного из самых ранних голов с пенальти в истории Евро

Нидерландский форвард забил с «точки» уже на 11-й минуте матча с Австрией

  • 18.06.2021 14:06
  • 238 просмотров
  • 1 комментарий
Депай стал автором одного из самых ранних голов с пенальти в истории Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай стал автором одного из самых ранних голов с пенальти в финальных турнирах чемпионатов Европы. Ворота австрийцев он поразил уже на 11-й минуте встречи. Только ирландец Роберт Брэйди и англичанин Уэйн Руни на Евро-2016, а также хорват Лука Модрич на ЧЕ-2008 (также в матче с Австрией) забивали с «точки» быстрее.

Самые ранние голы с пенальти в финальных турнирах чемпионатов Европы

Минута

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

2’

Роберт БРЭЙДИ

Ирландия

26.06.2016

1/8

Франция

1:2

4’

Лука МОДРИЧ

Хорватия

08.06.2008

ГТ

Австрия

1:0

4’

Уэйн РУНИ

Англия

27.06.2016

1/8

Исландия

1:2

11’

Мемфис ДЕПАЙ

Нидерланды

17.06.2020

ГТ

Австрия

2:0

18’

Богдан СТАНКУ

Румыния

15.06.2016

ГТ

Швейцария

1:1

21’

Юрген КЛИНСМАНН

Германия

23.06.1996

1/4

Хорватия

2:1

22’

Франсиско КАРРАСКО

Испания

14.06.1984

ГТ

Румыния

1:1

23’

Алан ШИРЕР

Англия

18.06.1996

ГТ

Нидерланды

4:1

25’

Андреа ПИРЛО

Италия

17.06.2008

ГТ

Франция

2:0

27’

Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ

Нидерланды

23.06.2004

ГТ

Латвия 

3:0

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    west-ukr5555
      west-ukr5555, 18.06.2021 14:19
    0
    Немає вже про що написати? Теж мені "рекорд".
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 18.06.2021 14:19
    0
    Немає вже про що написати? Теж мені "рекорд".
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности