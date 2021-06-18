Депай стал автором одного из самых ранних голов с пенальти в истории Евро

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай стал автором одного из самых ранних голов с пенальти в финальных турнирах чемпионатов Европы. Ворота австрийцев он поразил уже на 11-й минуте встречи. Только ирландец Роберт Брэйди и англичанин Уэйн Руни на Евро-2016, а также хорват Лука Модрич на ЧЕ-2008 (также в матче с Австрией) забивали с «точки» быстрее.
Самые ранние голы с пенальти в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
2’
|
Роберт БРЭЙДИ
|
Ирландия
|
26.06.2016
|
1/8
|
Франция
|
1:2
|
4’
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
08.06.2008
|
ГТ
|
Австрия
|
1:0
|
4’
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
27.06.2016
|
1/8
|
Исландия
|
1:2
|
11’
|
Мемфис ДЕПАЙ
|
Нидерланды
|
17.06.2020
|
ГТ
|
Австрия
|
2:0
|
18’
|
Богдан СТАНКУ
|
Румыния
|
15.06.2016
|
ГТ
|
Швейцария
|
1:1
|
21’
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
Германия
|
23.06.1996
|
1/4
|
Хорватия
|
2:1
|
22’
|
Франсиско КАРРАСКО
|
Испания
|
14.06.1984
|
ГТ
|
Румыния
|
1:1
|
23’
|
Алан ШИРЕР
|
Англия
|
18.06.1996
|
ГТ
|
Нидерланды
|
4:1
|
25’
|
Андреа ПИРЛО
|
Италия
|
17.06.2008
|
ГТ
|
Франция
|
2:0
|
27’
|
Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ
|
Нидерланды
|
23.06.2004
|
ГТ
|
Латвия
|
3:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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