Депай стал автором одного из самых ранних голов с пенальти в истории Евро

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай стал автором одного из самых ранних голов с пенальти в финальных турнирах чемпионатов Европы. Ворота австрийцев он поразил уже на 11-й минуте встречи. Только ирландец Роберт Брэйди и англичанин Уэйн Руни на Евро-2016, а также хорват Лука Модрич на ЧЕ-2008 (также в матче с Австрией) забивали с «точки» быстрее.

Самые ранние голы с пенальти в финальных турнирах чемпионатов Европы