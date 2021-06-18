Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Испания - Польша

В субботу, 19 июня, в Севилье состоится поединок Евро-2020 в группе Е, в котором сборная Испании встретится с командой Польши. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1/2» и «Украина», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.
Испания - Польша. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания - Польша.
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Источник — Sport.ua
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