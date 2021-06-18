Юрий ВИРТ: «Украинцы контролировали ход матча с Северной Македонией»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал победу сборной Украины в матче второго тура группового этапа Евро-2020 над Северной Македонией (2:1).

«Самое главное - позитивный результат. Он вышел на первый план в этом матче. Украина одержала важную победу. Она придаст уверенности ребятам в психологическом плане, потому что после поражения Нидерландам ребята понимали, что в игре с македонцами отступать некуда и надо только выигрывать. Только победа сохраняла шансы на продолжение борьбы на Евро.

Начало матча было очень агрессивным со стороны нашей сборной. Забили два мяча. Потом пропустили и этот мяч придал сил македонцам. Они воспряли духом. Но украинцы все равно контролировали ход матча. Был пенальти, но не забили. Не будем ругать Руслана Малиновского. Исполнял хорошо, но вратарь удачно сыграл. Такое бывает, это вопрос больше психологии.

Радует, что первый номер нашей сборной Георгий Бущан в отличной форме. Выручал с Нидерландами, сегодня тоже удачно играл, отбил пенальти. Он в «Динамо» тоже провел хороший сезон, теперь в сборной. Заслуженно занимает свое место первого номера», - сказал Вирт.