Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Украинцы сами себе привезли проблемы»

В матче против Северной Македонии пришлось сильно поволноваться, считает специалист

  • 18.06.2021 09:11
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Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Украинцы сами себе привезли проблемы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский подвел итоги победы украинской национальной команды над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

— Закономерность победы подопечных Андрея Шевченко, думаю, не вызывает сомнений?
— Безусловно. Но, как и ожидалось, матч против Северной Македонии получился сложным. Хотя первый тайм со стороны команды Андрея Шевченко был довольно уверенным. «Сине-желтые» забили два мяча, могли еще огорчить соперника и закрывать игру. Однако после перерыва македонцы заметно прибавили, выровняли игру, а после гола, забитого балканцами, интрига возродилась. Украинцы сами себе привезли проблемы, поэтому всем пришлось сильно поволноваться. 

— Стартовый состав Украины на игру был предсказуемым?
— Не важно, главное, что он был выбран правильно, раз команда добилась нужного для себя результата. К примеру, для меня одним из лучших на поле был Шапаренко, по крайней мере визуально. Также я бы отметил Бущана, двух центральных защитников, Степаненко, Ярмоленко, пока были силы. А вот от Зинченко я ждал большего.

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Источник — zbirna.com

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