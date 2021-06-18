Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Украинцы сами себе привезли проблемы»

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский подвел итоги победы украинской национальной команды над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

— Закономерность победы подопечных Андрея Шевченко, думаю, не вызывает сомнений?

— Безусловно. Но, как и ожидалось, матч против Северной Македонии получился сложным. Хотя первый тайм со стороны команды Андрея Шевченко был довольно уверенным. «Сине-желтые» забили два мяча, могли еще огорчить соперника и закрывать игру. Однако после перерыва македонцы заметно прибавили, выровняли игру, а после гола, забитого балканцами, интрига возродилась. Украинцы сами себе привезли проблемы, поэтому всем пришлось сильно поволноваться.

— Стартовый состав Украины на игру был предсказуемым?

— Не важно, главное, что он был выбран правильно, раз команда добилась нужного для себя результата. К примеру, для меня одним из лучших на поле был Шапаренко, по крайней мере визуально. Также я бы отметил Бущана, двух центральных защитников, Степаненко, Ярмоленко, пока были силы. А вот от Зинченко я ждал большего.