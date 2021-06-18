Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рассмотрим любые рекламные предложения»

31-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал свою шутку во время пресс-конференции после матча Евро-2020 против сборной Северной Македонии (2:1).
Ярмоленко, в отличие от Криштиану Роналду и Поля Погба, поддержал спонсоров турнира — Coca-Cola и Heineken. Ярмоленко придвинул к себе бутылки всех производителей, стоявшие на столе.
«Рассмотрим любые рекламные предложения», — написал Ярмоленко, комментируя свежий ролик.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.