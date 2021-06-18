Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рассмотрим любые рекламные предложения»

Игрок сборной Украины прокомментировал свою шутку на пресс-конференции

  • 18.06.2021 08:19
  • 1234 просмотра
  • 3 комментария
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рассмотрим любые рекламные предложения»
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал свою шутку во время пресс-конференции после матча Евро-2020 против сборной Северной Македонии (2:1).

Ярмоленко, в отличие от Криштиану Роналду и Поля Погба, поддержал спонсоров турнира — Coca-Cola и Heineken. Ярмоленко придвинул к себе бутылки всех производителей, стоявшие на столе.

«Рассмотрим любые рекламные предложения», — написал Ярмоленко, комментируя свежий ролик.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 18.06.2021 08:45
    0
    Миля бы ещё пивчика выпил)
    Ссылка
    bolela11111
      bolela11111, 18.06.2021 08:34
    0
    Скураем акции колы.. наверняка сговор Ярмолы и Рона навариться..
    Ссылка
    bolela11111
      bolela11111, 18.06.2021 08:32
    0
    Андрюха подшутил ( не без подтекста конечно же) будучи в хорошем настрое. У нас вообще все шутники и хорошая атмосфера.
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 18.06.2021 08:45
    0
    Миля бы ещё пивчика выпил)
    Ссылка
    bolela11111
      bolela11111, 18.06.2021 08:34
    0
    Скураем акции колы.. наверняка сговор Ярмолы и Рона навариться..
    Ссылка
    bolela11111
      bolela11111, 18.06.2021 08:32
    0
    Андрюха подшутил ( не без подтекста конечно же) будучи в хорошем настрое. У нас вообще все шутники и хорошая атмосфера.
    Ссылка
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