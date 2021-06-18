В пятницу, 18 июня, национальная сборная Украины проведет мероприятие для медиа по итогам матча 2-го тура Евро-2020 с Северной Македонией (2:1).
В 12:20 в Украинском медиацентре в гостинице «Комплекс Силва» начнется пресс-конференция с участием футболистов команды – Александра Караваева и Сергея Сидорчука.
Пресс-конференция Караваева и Сидорчука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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