ФОТО. Манчестер Сити назвал де Брюйне «королем ассистов»

Английский «Манчестер Сити» похвалил своего бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне после матча группового этапа Евро-2020 Дания — Бельгия (1:2).
Де Брюйне вышел на поле сразу после перерыва и принес победу своей команде, отметившись результативной передачей и голом.
«Наш король ассистов», — прокомментировал «Манчестер Сити» фото футболиста.
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Источник — ФК Манчестер Сити
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