xG: Украина должна была забивать Северной Македонии как минимум трижды

Матч Евро-2020 Украина – Северная Македония (2:1) мог стать еще результативнее, чем вышло в итоге.

По системе xG (ожидаемые голы) украинцы набрали 3.61, а команда Северной Македонии – 1.3. Получается, подопечные Андрея Шевченко могли забивать еще как минимум один мяч.



В следующем поединке сборная Украины 21 июня сразится с Австрией.