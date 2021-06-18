xG: Украина должна была забивать Северной Македонии как минимум трижды

Матч Евро-2020 Украина – Северная Македония (2:1) мог стать еще результативнее, чем вышло в итоге.
По системе xG (ожидаемые голы) украинцы набрали 3.61, а команда Северной Македонии – 1.3. Получается, подопечные Андрея Шевченко могли забивать еще как минимум один мяч.
В следующем поединке сборная Украины 21 июня сразится с Австрией.
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Источник — The Analyst
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