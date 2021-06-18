xG: Украина должна была забивать Северной Македонии как минимум трижды

Команда Андрея Шевченко реализовала далеко не все моменты

  • 18.06.2021 05:40
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xG: Украина должна была забивать Северной Македонии как минимум трижды
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч Евро-2020 Украина – Северная Македония (2:1) мог стать еще результативнее, чем вышло в итоге.

По системе xG (ожидаемые голы) украинцы набрали 3.61, а команда Северной Македонии – 1.3. Получается, подопечные Андрея Шевченко могли забивать еще как минимум один мяч.
 
В следующем поединке сборная Украины 21 июня сразится с Австрией.

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Источник — The Analyst

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