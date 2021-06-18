Френки ДЕ ЙОНГ: «Это идеальный сценарий для нас»

Хавбек сборной Нидерландов – о досрочном выходе в плей-офф Евро-2020 с первого места

  • 18.06.2021 02:58
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Френки ДЕ ЙОНГ: «Это идеальный сценарий для нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Нидерландов Френки Де Йонг прокомментировал победу над национальной командой Австрии (2:0) в матче группового раунда Евро-2020.

«Сыграть в финальной стадии крупного турнира за сборную - моя давняя мечта. И сделать это на глазах у наших болельщиков - вдвойне приятно.

Мы повели в счете в самом начале. Хотя австрийцы и владели мячом, я не помню, чтобы у наших ворот было действительно жарко. Мы создали больше голевых моментов и заслужили эту победу.

Это идеальный сценарий для нас - победа в группе за тур до финиша. В последнем матче мы не будем чувствовать давления, хотя все равно будем играть на победу», - сказал Де Йонг.

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Источник — УЕФА

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