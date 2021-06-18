ДЕ ЛИГТ: «Сборная Нидерландов стала более уверенной в своих силах»

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прокомментировал победу над национальной командой Австрии (2:0) в матче группового раунда Евро-2020.

«Мы создали не так уж и много моментов в этом матче, но зато полностью контролировали ход игры. Мне не показалось, что у Австрии было много шансов забить. Конечно, было непросто, но на таких турнирах по-другому не бывает.

Я заметил, что команда стала более уверенной в своих силах. Я чувствую, что каждый из нас готов биться друг за друга.

Я думаю, что я сыграл неплохо с учетом двухнедельного перерыва. Мы хорошо оборонялись всей командой, что облегчило задачу нам - защитникам», - сказал де Лигт.