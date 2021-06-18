Александар ТРАЙКОВСКИ: «В первом тайме Украина была лучше»

Форвард Северной Македонии – о поражении от Украины

  • 18.06.2021 00:09
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Александар ТРАЙКОВСКИ: «В первом тайме Украина была лучше»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Трайковски

Форвард сборной Северной Македонии Александар Трайковски поделился впечатлениями от матча Евро-2020 против Украины (поражение 1:2):

«Мы начали с мотивацией победить. Но в первом тайме Украина была лучше. После перерыва увидели, что у нас есть сила и качество, чтобы отыграться. Увидели, что у нас есть менталитет победителя.

У нас было много моментов, но мы их не использовали. Если бы реализовали – все бы сложилось по-другому. Вся команда согласилась, что нужно играть до конца. Мы пытались вернуться в игру изо всех сил, но не реализовали моменты. Надо играть с начала матча, а не ждать, когда начнем уступать в счете.

Нам нечего терять, остался матч с Нидерландами. Будем играть за всю Северную Македонию, чтобы победить».

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