Александар ТРАЙКОВСКИ: «В первом тайме Украина была лучше»

Форвард сборной Северной Македонии Александар Трайковски поделился впечатлениями от матча Евро-2020 против Украины (поражение 1:2):

«Мы начали с мотивацией победить. Но в первом тайме Украина была лучше. После перерыва увидели, что у нас есть сила и качество, чтобы отыграться. Увидели, что у нас есть менталитет победителя.

У нас было много моментов, но мы их не использовали. Если бы реализовали – все бы сложилось по-другому. Вся команда согласилась, что нужно играть до конца. Мы пытались вернуться в игру изо всех сил, но не реализовали моменты. Надо играть с начала матча, а не ждать, когда начнем уступать в счете.

Нам нечего терять, остался матч с Нидерландами. Будем играть за всю Северную Македонию, чтобы победить».