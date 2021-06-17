ВИДЕО. Дюмфрис удвоил перевес. Нидерланды комфортно побеждают Австрию

17 июня в матче второго тура Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Австрии.
Во втором тайме Дензел Дюмфрис удвоил перевес, и Нидерланды комфортно побеждают.
ГОЛ! 2:0. Дензел Дюмфрис, 67 мин.
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Источник — Sport.ua
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