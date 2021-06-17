Агенты предложили Рамоса ПСЖ

Серхио Рамос, который ранее покинул «Реал», начал поиски нового клуба. Агенты игрока предложили услуги защитника ПСЖ.
Одним из преимуществ варианта с ПСЖ для Рамоса является выгодная система налогообложения во Франции. Также Рамосу нравится то, что из Парижа до Мадрида можно добраться на самолете всего за один час.
Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. В прошлом сезоне на его счету 4 гола и 1 ассист в 21 матче за «Реал» во всех турнирах.
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Источник — AS
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