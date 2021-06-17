Защитник Северной Македонии: «Дали Украине слишком много свободы»

Эзгьян Алиоски – о поражении от Украины

  • 17.06.2021 22:39
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Защитник Северной Македонии: «Дали Украине слишком много свободы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эзгьян Алиоски

Защитник сборной Северной Македонии Эзгьян Алиоски поделился впечатлениями от матча против Украины (поражение 1:2) во втором туре Евро-2020:

«В первом тайме мы предоставили сопернику слишком много свободы действий, мы плохо закрывались, мы предоставили им множество возможностей, плохо применяли прессинг и играли недостаточно агрессивно.

Возможно, нам следовало больше атаковать, но мы пропустили два мяча, а когда такое происходит, отыгрываться всегда тяжело».

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Источник — УЕФА

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