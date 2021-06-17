Защитник Северной Македонии: «Дали Украине слишком много свободы»

Защитник сборной Северной Македонии Эзгьян Алиоски поделился впечатлениями от матча против Украины (поражение 1:2) во втором туре Евро-2020:
«В первом тайме мы предоставили сопернику слишком много свободы действий, мы плохо закрывались, мы предоставили им множество возможностей, плохо применяли прессинг и играли недостаточно агрессивно.
Возможно, нам следовало больше атаковать, но мы пропустили два мяча, а когда такое происходит, отыгрываться всегда тяжело».
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Источник — УЕФА
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