Нидерланды – Австрия. Известны стартовые составы

Сегодня сборная Нидерландов во втором туре Евро-2020 в Амстердаме принимает Австрию. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
Нидерланды: Стекеленбург – Де Фрей, Де Лигт, Блинд – Думфрис, Де Роон, Вейналдум, Ф. Де Йонг, Ван Аанхолт – Вегхорст, Депай
Австрия: Бахманн – Ульмер, Хинтереггер, Драгович, Лайнер – Алаба, Лаймер, Шлагер, Баумгартнер – Забитцер, Грегорич
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.