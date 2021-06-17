Нидерланды – Австрия. Известны стартовые составы

Тренеры команд сделали свой выбор

  • 17.06.2021 20:59
  • 1429 просмотров
  • 2 комментария
Нидерланды – Австрия. Известны стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Нидерландов во втором туре Евро-2020 в Амстердаме принимает Австрию. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд:

Нидерланды: Стекеленбург – Де Фрей, Де Лигт, Блинд – Думфрис, Де Роон, Вейналдум, Ф. Де Йонг, Ван Аанхолт – Вегхорст, Депай

Австрия: Бахманн – Ульмер, Хинтереггер, Драгович, Лайнер – Алаба, Лаймер, Шлагер, Баумгартнер – Забитцер, Грегорич

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 21:35
    0
    2:0 нас устроит. А дальше - сами...
    Ссылка
    Сергей Кенев
    online
      Сергей Кенев, 17.06.2021 21:30
    0
    Ну отмочил¡!!!!!!!!!))))))
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 21:35
    0
    2:0 нас устроит. А дальше - сами...
    Ссылка
    Сергей Кенев
    online
      Сергей Кенев, 17.06.2021 21:30
    0
    Ну отмочил¡!!!!!!!!!))))))
    Ссылка
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