Виталий МИКОЛЕНКО: «Во втором тайме начался мандраж»

Защитник сборной Украины – о победе над Северной Македонией

  • 17.06.2021 19:55
  • 2969 просмотров
  • 6 комментариев
Виталий МИКОЛЕНКО: «Во втором тайме начался мандраж»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился впечатлениями от матча второго тура Евро-2020 против Северной Македонии (победа 2:1):

– После матча с Нидерландами рассчитывали на очки. Переживания были лично у меня. Первый тайм очень здорово сыграли. Во втором – начался мандраж.

– На установке оговаривалось, кто будет бить пенальти? И поддержали ли Малиновского, как его настроение?
– На установке давно договаривались, кто бьет пенальти – ребята, штатные пенальтисты, сами решают. Не понимаю вопроса о поддержке – для меня это непонятно, это такой же игровой эпизод, когда люди не забивают или допускают ошибку в обороне. Да, не забил, но мы победили. Вся команда побеждает и вся – ошибается.

Конечно, это отрицательный момент – футболист его переживает. Мы – не роботы. Думаю, он рад победе, что все положительно закончилось.

– Можно сказать, что эта победа добавила уверенности? Она – первая за 6 матчей на Евро.
– Конечно, выигрывать на таких чемпионатах очень приятно, добавляет уверенности, но камень с плеч не упал – все хотят победить в следующем матче.

– Как тебе газон стадиона в Бухаресте? Здесь будет матч с Австрией.
– Хороший стадион, хорошая атмосфера. Поиграли на многих полях футболисты, я считаю, это идеальное поле.

– Как было играть против Горана Пандева? Он вас чем-то впечатлил?
– Это был не мой визави. Видно, что человек опытный – знает, когда отдавать, куда бежать, умеет мяч придерживать. Видно его класс и мастерство.

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Источник — Трибуна

(14 голосов)

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Комментарии
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 17.06.2021 20:25
    +1
    Мандраж???дядя на тебе ценник 15 лямов,а у тебя мандраж с Македонией!!!как ты в Европу собрался???
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 17.06.2021 20:05
    0
    И куды ж ты в наполи мылишься? Сиди уже тут, а то там постоянно придется мандражировать.
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 17.06.2021 20:01
    +6
    да норм пацан)все у него впереди и победа над австрией в том числе)
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 17.06.2021 20:00
    +6
    мандраж, должен был кончиться в =первом тайме с голландцами, вы профессионалы
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 17.06.2021 19:58
    +3
    Друзяко, у тебе мандраж ще від матчу з фінами!
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    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 17.06.2021 19:58
    +4
    Как будто речь идёт об институте благородных девиц...разпочався мандраж.Миколенко безнадёжно инфантилен.
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 17.06.2021 20:01
    +6
    да норм пацан)все у него впереди и победа над австрией в том числе)
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 17.06.2021 20:00
    +6
    мандраж, должен был кончиться в =первом тайме с голландцами, вы профессионалы
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 17.06.2021 19:58
    +4
    Как будто речь идёт об институте благородных девиц...разпочався мандраж.Миколенко безнадёжно инфантилен.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 17.06.2021 19:58
    +3
    Друзяко, у тебе мандраж ще від матчу з фінами!
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 17.06.2021 20:25
    +1
    Мандраж???дядя на тебе ценник 15 лямов,а у тебя мандраж с Македонией!!!как ты в Европу собрался???
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 17.06.2021 20:05
    0
    И куды ж ты в наполи мылишься? Сиди уже тут, а то там постоянно придется мандражировать.
    Ссылка
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