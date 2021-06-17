Алексей АНДРОНОВ: «С победой Украину! Первый тайм был блестящим»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился впечатлениями о победе сборной Украины над Северной Македонией (2:1) в рамках группового этапа Евро-2020.
«С победой Украину! Первый тайм был блестящим, второй — намного слабее. Даже при 2:0 нельзя играть «в удержание». Особенно, если не умеешь этого делать. Ну и пенальти, пенальти...», — написал Андронов после матча.
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