Алексей АНДРОНОВ: «С победой Украину! Первый тайм был блестящим»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился впечатлениями о победе сборной Украины над Северной Македонией (2:1) в рамках группового этапа Евро-2020.

«С победой Украину! Первый тайм был блестящим, второй — намного слабее. Даже при 2:0 нельзя играть «в удержание». Особенно, если не умеешь этого делать. Ну и пенальти, пенальти...», — написал Андронов после матча.