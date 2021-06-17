Алексей АНДРОНОВ: «С победой Украину! Первый тайм был блестящим»

Специалист прокомментировал поединок «сине-желтых» против Северной Македонии (2:1)

  • 17.06.2021 19:39
  • 3630 просмотров
  • 3 комментария
Алексей АНДРОНОВ: «С победой Украину! Первый тайм был блестящим»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился впечатлениями о победе сборной Украины над Северной Македонией (2:1) в рамках группового этапа Евро-2020.

«С победой Украину! Первый тайм был блестящим, второй — намного слабее. Даже при 2:0 нельзя играть «в удержание». Особенно, если не умеешь этого делать. Ну и пенальти, пенальти...», — написал Андронов после матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 17.06.2021 20:04
    0
    Такие же мысли были у всех после матча.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 20:01
    0
    Верно сказано.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 17.06.2021 19:59
    0
    ну, спасибо
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 17.06.2021 20:04
    0
    Такие же мысли были у всех после матча.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 20:01
    0
    Верно сказано.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 17.06.2021 19:59
    0
    ну, спасибо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности