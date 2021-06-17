Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Гордимся нашей сборной! Так держать!»

Президент Украины прокомментировал победу «сине-желтых» над Северной Македонией на Евро-2020 (2:1)

  • 17.06.2021 19:27
  • 1403 просмотра
  • 4 комментария
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Гордимся нашей сборной! Так держать!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями о победе сборной Украины над Северной Македонией (2:1) в рамках группового этапа Евро-2020.

«Два блестящих гола и заслуженная победа в игре с Северной Македонией!

Гордимся нашей сборной! Так держать! С вами поддержка всей Украины», — написал Зеленский.

В последнем поединке группового этапа Евро-2020 Украина сыграет с Австрией. Матч состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.06.2021 20:16
    -2
    Чего не скажешь о вас
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 20:04
    0
    Спасибо!
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 20:01
    0
    Кривбасс - чемпион!
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    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 17.06.2021 20:00
    -6
    Пишаємося нашим презЕдентом. Так тримати 🤮. (Коротше це сарказм).
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 20:04
    0
    Спасибо!
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 20:01
    0
    Кривбасс - чемпион!
    Ссылка
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