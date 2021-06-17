Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Гордимся нашей сборной! Так держать!»

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями о победе сборной Украины над Северной Македонией (2:1) в рамках группового этапа Евро-2020.
«Два блестящих гола и заслуженная победа в игре с Северной Македонией!
Гордимся нашей сборной! Так держать! С вами поддержка всей Украины», — написал Зеленский.
В последнем поединке группового этапа Евро-2020 Украина сыграет с Австрией. Матч состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.