Андрей ШЕВЧЕНКО: «Хотелось, чтобы игра быстрее закончилась»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу 2:1 над Северной Македонией во втором туре Евро-2020:

«В первую очередь хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку и всем, кто приехал на стадион и кто болел в Киеве. В раздевалку нам еще позвонил президент Владимир Зеленский – поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас.

Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела 2 хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваем моменты, пенальти...Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно».