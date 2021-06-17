Андрей ШЕВЧЕНКО: «Хотелось, чтобы игра быстрее закончилась»

Наставник сборной Украины – о победе над Северной Македонией

  • 17.06.2021 19:18
  • 9311 просмотров
  • 20 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Хотелось, чтобы игра быстрее закончилась»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу 2:1 над Северной Македонией во втором туре Евро-2020:

«В первую очередь хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку и всем, кто приехал на стадион и кто болел в Киеве. В раздевалку нам еще позвонил президент Владимир Зеленский – поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас.

Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела 2 хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваем моменты, пенальти...Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно».

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Источник — YouTube

(50 голосов)

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Комментарии
    stalker digga
    online
      stalker digga, 17.06.2021 20:08
    0
    Самая правильная замена Малиновского на Соболя.
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 17.06.2021 19:56
    0
    Беседина, якби поставили опорником, то він міг би стати другим Нголо Канте. Така моя думка. Поки молодий ще по паспорту могли б перевести того, де він, як рак у воді себе почуває. Збираєм петицію: бєсєдіна в опорну зону на Австрію!!!!
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
      Liverpool1982r, 17.06.2021 19:54
    +1
    А Зіна шось був незамітний,Бущан молодець то шо хіба на добиванні їм в'їхало а Малиновський заробив і треба було віддати пробити іншому так часто є хто заробив той незабиває
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:51
    +2
    euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 19:48
    Победили, но разницу не сделали.
    Может сегодня летучие сделают разницу. Если в 2 гола сделают, а австрийцы не забьют. У нас будет преимущество за счет большего количества забитых и пропущенных. Но на самом деле тут не угадаешь. Конечно выход со второго надежнее, но кто его знает....
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:48
    +3
    euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 19:47
    Ярмоленко и Яремчук были заменены
    Потом мы получили право на пробитие пенальти.
    Малина не забил.
    Значит Шева сделал несвоевременные замены.
    /
    Кто-то мог единолично возглавить список бомбардиров -Яремчук или Ярмоленко !
    Нужно было Малиновского менять, тогда бы и пенальти не было и этих разговоров
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
      Liverpool1982r, 17.06.2021 19:48
    +2
    Бєсєдіна з Австрією опорним поставте він всьо забирав і з голанцями при 2-2 могли його випустити він нормально би їх побив
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 19:48
    +1
    Победили, но разницу не сделали.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 19:47
    +2
    Ярмоленко и Яремчук были заменены
    Потом мы получили право на пробитие пенальти.
    Малина не забил.
    Значит Шева сделал несвоевременные замены.
    /
    Кто-то мог единолично возглавить список бомбардиров -Яремчук или Ярмоленко !
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 17.06.2021 19:45
    +1
    Очень неудобная команда...непредсказуемая...но хорошо что так...Цьіганков че то мандражнул...с Австрией будет 50/50
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.06.2021 19:42
    0
    Casts, 17.06.2021 19:36
    А что на поле делает Зинченко?
    Виниры рекламирует
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.06.2021 19:41
    +5
    Беседин красава отдал в конце пяткой,Бесединьо херов
    Ссылка
    Oleksii Maksymenko
    online
      Oleksii Maksymenko, 17.06.2021 19:36
    0
    Cool 😎
    Ссылка
    Casts
    online
      Casts, 17.06.2021 19:36
    +4
    А что на поле делает Зинченко?
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:24
    +7
    pricolist, 17.06.2021 19:23
    Шева, ты давай серьезно поговори с парнями. А то во втором тайме творился бардак и так играть нельзя
    Я думаю, что он все говорит. Просто такая политика на публику ничего не выносить.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.06.2021 19:24
    +11
    Забий пеналь Малина і спокій.. Але і так добре що перемогли.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:23
    0
    Vadum Hrynchuk, 17.06.2021 19:23
    Хотілося би, щоб Євро швидко не закінчився...
    Особенно для нас
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 17.06.2021 19:23
    +12
    Шева, ты давай серьезно поговори с парнями. А то во втором тайме творился бардак и так играть нельзя
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:23
    0
    euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 19:20
    До этого матча Украина занимала проходное 4 место в этом списке. Теперь возглавляем его.
    Рейтинг команд, занимающих третье место
    Поз Гр. Команда И В Н П МЗ-МП=РМ О
    1 C Украина 2 1 0 1 4-4=0 3
    2 B Финляндия 2 1 0 1 1--1=0 3
    3 E. Швеция 1 0 1 0 0-0=0 1
    4 A Швейцария 2 0 1 1 1-4=−3 1
    5 F Германия. 1 0 0 1 0-1=−1 0
    6 D Хорватия 1 0 0 1 0-1=−1 0
    Оно то так, но пока лишь 2 команды сыграли по 2 матча. Остальные 1.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 17.06.2021 19:23
    +8
    Хотілося би, щоб Євро швидко не закінчився...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 19:20
    -2
    До этого матча Украина занимала проходное 4 место в этом списке. Теперь возглавляем его.
    Рейтинг команд, занимающих третье место
    Поз Гр. Команда И В Н П МЗ-МП=РМ О
    1 C Украина 2 1 0 1 4-4=0 3
    2 B Финляндия 2 1 0 1 1--1=0 3
    3 E. Швеция 1 0 1 0 0-0=0 1
    4 A Швейцария 2 0 1 1 1-4=−3 1
    5 F Германия. 1 0 0 1 0-1=−1 0
    6 D Хорватия 1 0 0 1 0-1=−1 0
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 17.06.2021 19:23
    +12
    Шева, ты давай серьезно поговори с парнями. А то во втором тайме творился бардак и так играть нельзя
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.06.2021 19:24
    +11
    Забий пеналь Малина і спокій.. Але і так добре що перемогли.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 17.06.2021 19:23
    +8
    Хотілося би, щоб Євро швидко не закінчився...
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:24
    +7
    pricolist, 17.06.2021 19:23
    Шева, ты давай серьезно поговори с парнями. А то во втором тайме творился бардак и так играть нельзя
    Я думаю, что он все говорит. Просто такая политика на публику ничего не выносить.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.06.2021 19:41
    +5
    Беседин красава отдал в конце пяткой,Бесединьо херов
    Ссылка
    Casts
    online
      Casts, 17.06.2021 19:36
    +4
    А что на поле делает Зинченко?
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:48
    +3
    euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 19:47
    Ярмоленко и Яремчук были заменены
    Потом мы получили право на пробитие пенальти.
    Малина не забил.
    Значит Шева сделал несвоевременные замены.
    /
    Кто-то мог единолично возглавить список бомбардиров -Яремчук или Ярмоленко !
    Нужно было Малиновского менять, тогда бы и пенальти не было и этих разговоров
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:51
    +2
    euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 19:48
    Победили, но разницу не сделали.
    Может сегодня летучие сделают разницу. Если в 2 гола сделают, а австрийцы не забьют. У нас будет преимущество за счет большего количества забитых и пропущенных. Но на самом деле тут не угадаешь. Конечно выход со второго надежнее, но кто его знает....
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
      Liverpool1982r, 17.06.2021 19:48
    +2
    Бєсєдіна з Австрією опорним поставте він всьо забирав і з голанцями при 2-2 могли його випустити він нормально би їх побив
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 19:47
    +2
    Ярмоленко и Яремчук были заменены
    Потом мы получили право на пробитие пенальти.
    Малина не забил.
    Значит Шева сделал несвоевременные замены.
    /
    Кто-то мог единолично возглавить список бомбардиров -Яремчук или Ярмоленко !
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
      Liverpool1982r, 17.06.2021 19:54
    +1
    А Зіна шось був незамітний,Бущан молодець то шо хіба на добиванні їм в'їхало а Малиновський заробив і треба було віддати пробити іншому так часто є хто заробив той незабиває
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 19:48
    +1
    Победили, но разницу не сделали.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 17.06.2021 19:45
    +1
    Очень неудобная команда...непредсказуемая...но хорошо что так...Цьіганков че то мандражнул...с Австрией будет 50/50
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 17.06.2021 20:08
    0
    Самая правильная замена Малиновского на Соболя.
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 17.06.2021 19:56
    0
    Беседина, якби поставили опорником, то він міг би стати другим Нголо Канте. Така моя думка. Поки молодий ще по паспорту могли б перевести того, де він, як рак у воді себе почуває. Збираєм петицію: бєсєдіна в опорну зону на Австрію!!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.06.2021 19:42
    0
    Casts, 17.06.2021 19:36
    А что на поле делает Зинченко?
    Виниры рекламирует
    Ссылка
    Oleksii Maksymenko
    online
      Oleksii Maksymenko, 17.06.2021 19:36
    0
    Cool 😎
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:23
    0
    Vadum Hrynchuk, 17.06.2021 19:23
    Хотілося би, щоб Євро швидко не закінчився...
    Особенно для нас
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:23
    0
    euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 19:20
    До этого матча Украина занимала проходное 4 место в этом списке. Теперь возглавляем его.
    Рейтинг команд, занимающих третье место
    Поз Гр. Команда И В Н П МЗ-МП=РМ О
    1 C Украина 2 1 0 1 4-4=0 3
    2 B Финляндия 2 1 0 1 1--1=0 3
    3 E. Швеция 1 0 1 0 0-0=0 1
    4 A Швейцария 2 0 1 1 1-4=−3 1
    5 F Германия. 1 0 0 1 0-1=−1 0
    6 D Хорватия 1 0 0 1 0-1=−1 0
    Оно то так, но пока лишь 2 команды сыграли по 2 матча. Остальные 1.
    Ссылка
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