Андрей ШЕВЧЕНКО: «Хотелось, чтобы игра быстрее закончилась»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу 2:1 над Северной Македонией во втором туре Евро-2020:
«В первую очередь хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку и всем, кто приехал на стадион и кто болел в Киеве. В раздевалку нам еще позвонил президент Владимир Зеленский – поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас.
Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела 2 хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваем моменты, пенальти...Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно».
Источник — YouTube
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Потом мы получили право на пробитие пенальти.
Малина не забил.
Значит Шева сделал несвоевременные замены.
/
Кто-то мог единолично возглавить список бомбардиров -Яремчук или Ярмоленко !
Потом мы получили право на пробитие пенальти.
Малина не забил.
Значит Шева сделал несвоевременные замены.
/
Кто-то мог единолично возглавить список бомбардиров -Яремчук или Ярмоленко !
Рейтинг команд, занимающих третье место
Поз Гр. Команда И В Н П МЗ-МП=РМ О
1 C Украина 2 1 0 1 4-4=0 3
2 B Финляндия 2 1 0 1 1--1=0 3
3 E. Швеция 1 0 1 0 0-0=0 1
4 A Швейцария 2 0 1 1 1-4=−3 1
5 F Германия. 1 0 0 1 0-1=−1 0
6 D Хорватия 1 0 0 1 0-1=−1 0
Рейтинг команд, занимающих третье место
Поз Гр. Команда И В Н П МЗ-МП=РМ О
1 C Украина 2 1 0 1 4-4=0 3
2 B Финляндия 2 1 0 1 1--1=0 3
3 E. Швеция 1 0 1 0 0-0=0 1
4 A Швейцария 2 0 1 1 1-4=−3 1
5 F Германия. 1 0 0 1 0-1=−1 0
6 D Хорватия 1 0 0 1 0-1=−1 0
Потом мы получили право на пробитие пенальти.
Малина не забил.
Значит Шева сделал несвоевременные замены.
/
Кто-то мог единолично возглавить список бомбардиров -Яремчук или Ярмоленко !
Потом мы получили право на пробитие пенальти.
Малина не забил.
Значит Шева сделал несвоевременные замены.
/
Кто-то мог единолично возглавить список бомбардиров -Яремчук или Ярмоленко !
Рейтинг команд, занимающих третье место
Поз Гр. Команда И В Н П МЗ-МП=РМ О
1 C Украина 2 1 0 1 4-4=0 3
2 B Финляндия 2 1 0 1 1--1=0 3
3 E. Швеция 1 0 1 0 0-0=0 1
4 A Швейцария 2 0 1 1 1-4=−3 1
5 F Германия. 1 0 0 1 0-1=−1 0
6 D Хорватия 1 0 0 1 0-1=−1 0
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