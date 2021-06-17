Whoscored. Украина - Северная Македония. Лучшими в матче стали вратари

Оба голкипера спасали свои ворота очень часто

  • 17.06.2021 19:15
  • 2665 просмотров
  • 2 комментария
Whoscored. Украина - Северная Македония. Лучшими в матче стали вратари
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 июня, прошел матч сборных Украины и Северной Македонии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 состоялась  в Бухаресте (Румыния). Сборная Украины обыграла соперника со счетом 2:1.

Авторитетный портал Whoscored лучшими в матче определил вратарей. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 17.06.2021 20:03
    0
    Забыл ещё одного нашего пахаря
    6.Караваев
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 17.06.2021 20:01
    0
    Лучшие Украина
    1.Бущан, 2. Ярмоленко, 3. Яремчук, 4.Миколенко, 5. Зинченко.
    Это для хейтеров нашей сборной
    И самая высокая оценка максимальная у вратаря сев.Македонии 8.5!!
    Согласен на все сто
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 17.06.2021 20:03
    0
    Забыл ещё одного нашего пахаря
    6.Караваев
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 17.06.2021 20:01
    0
    Лучшие Украина
    1.Бущан, 2. Ярмоленко, 3. Яремчук, 4.Миколенко, 5. Зинченко.
    Это для хейтеров нашей сборной
    И самая высокая оценка максимальная у вратаря сев.Македонии 8.5!!
    Согласен на все сто
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности