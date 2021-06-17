Whoscored. Украина - Северная Македония. Лучшими в матче стали вратари

В четверг, 17 июня, прошел матч сборных Украины и Северной Македонии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 состоялась в Бухаресте (Румыния). Сборная Украины обыграла соперника со счетом 2:1.
Авторитетный портал Whoscored лучшими в матче определил вратарей.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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6.Караваев
1.Бущан, 2. Ярмоленко, 3. Яремчук, 4.Миколенко, 5. Зинченко.
Это для хейтеров нашей сборной
И самая высокая оценка максимальная у вратаря сев.Македонии 8.5!!
Согласен на все сто
6.Караваев
1.Бущан, 2. Ярмоленко, 3. Яремчук, 4.Миколенко, 5. Зинченко.
Это для хейтеров нашей сборной
И самая высокая оценка максимальная у вратаря сев.Македонии 8.5!!
Согласен на все сто
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