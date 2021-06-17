КАРАВАЕВ: «Полностью контролировали игру, не дали ничего создать сопернику»

Футболист сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над национальной командой Северной Македонии (2:1) в матче группового раунда Евро-2020.
«Полностью контролировали игру, не дали ничего создать сопернику. Создали много моментов, могли еще забивать. Вышли более спокойными на второй тайм, а соперник начал больше рисковать, где-то упустили этот момент. Нужно быть сконцентрированными до конца матча.
Сильно долго это не наигрывали, но сказали, что я должен быть в этой позиции, бежать. Но поскольку я раньше еще в Заре играл на этой позиции при угловых, часто получалось так. Знаю, что делать в этой позиции. Главное – продлить мяч, а там уже ребята будут замыкать. Так и вышло. Нужно убирать эти моменты. Не имеем права ошибаться на турнире такого уровне. Соперники не будут прощать такие оплошности. Нужно действовать спокойно и сконцентрировано.
Момент с пенальти в наши ворота? Пандев первым сыграл в мяч, и я попал ему в ногу.
Очень заметна была поддержка. Много знакомых приехали, друзей. Я знал, что будет такая поддержка. На Австрию будет не меньше людей. Такая поддержка придает нам сил. Спасибо им большое!
Понимаем, что в такую погоду так далеко ехать – и все равно приезжают за нас переживать, поэтому спасибо большое», - сказал Караваев.
Источник — Футбол 1/2/3
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И тут на авансцену взабрался КАРАВЕ.
И тут в дело авансцену забрался КАРАВЕ.
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