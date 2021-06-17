КАРАВАЕВ: «Полностью контролировали игру, не дали ничего создать сопернику»

Футболист сборной Украины – о победе над Северной Македонией

  • 17.06.2021 18:50
  • 1565 просмотров
  • 11 комментариев
КАРАВАЕВ: «Полностью контролировали игру, не дали ничего создать сопернику»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Футболист сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над национальной командой Северной Македонии (2:1) в матче группового раунда Евро-2020.

«Полностью контролировали игру, не дали ничего создать сопернику. Создали много моментов, могли еще забивать. Вышли более спокойными на второй тайм, а соперник начал больше рисковать, где-то упустили этот момент. Нужно быть сконцентрированными до конца матча.

Сильно долго это не наигрывали, но сказали, что я должен быть в этой позиции, бежать. Но поскольку я раньше еще в Заре играл на этой позиции при угловых, часто получалось так. Знаю, что делать в этой позиции. Главное – продлить мяч, а там уже ребята будут замыкать. Так и вышло. Нужно убирать эти моменты. Не имеем права ошибаться на турнире такого уровне. Соперники не будут прощать такие оплошности. Нужно действовать спокойно и сконцентрировано.

Момент с пенальти в наши ворота? Пандев первым сыграл в мяч, и я попал ему в ногу.

Очень заметна была поддержка. Много знакомых приехали, друзей. Я знал, что будет такая поддержка. На Австрию будет не меньше людей. Такая поддержка придает нам сил. Спасибо им большое!

Понимаем, что в такую погоду так далеко ехать – и все равно приезжают за нас переживать, поэтому спасибо большое», - сказал Караваев.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 17.06.2021 20:28
    0
    andre_lui, 17.06.2021 19:57
    Тайм не провален. Посмотрите статистику. Он почти ровный. Игра шла по счету.
    странно, нормальные команды по счету играют и позволяют таким командам играть на равных - имея 2 гола преимущества хотя бы... а не 2-1 с 57
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:57
    0
    ~ Viacheslav ~, 17.06.2021 19:14
    Ты серьезно? Да вы полностью провалили второй тайм. Македония возила нас и могла сравнивать счёт
    Тайм не провален. Посмотрите статистику. Он почти ровный. Игра шла по счету.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:56
    0
    Михаил Могилевский, 17.06.2021 19:18
    Что вы там контролировали?А про стратега тренера вообще молчу...два человека игроало в команде и их меняют в начале второго тайма...счастье что не пропустили,как обычно на последних минутах.
    Нормально и вовремя их поменяли!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.06.2021 19:51
    +1
    Саша, ты о каком матче? Я очень рад за наших и этим трем очкам, но... Концовки нескольких последних матчей вы откровенно сливаете, нет физики, теряете концентрацию. С. Македония второй раз под копирку разыграла угловой, и из этого возник голевой момент и пенальти... Элементарно, аж обидно. Где концентрация?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 17.06.2021 19:50
    +1
    Не гоните...тут обосраться любой может...а заменьі надо делать плюс учтите жара...Нвдо бьіло з абить третий и курить...но не сложилось
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 17.06.2021 19:40
    0
    Михаил Могилевский, 17.06.2021 19:18
    Что вы там контролировали?А про стратега тренера вообще молчу...два человека игроало в команде и их меняют в начале второго тайма...счастье что не пропустили,как обычно на последних минутах.
    Австрийцы за такое накажут 100 %
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 17.06.2021 19:37
    0
    Це знущання з мови переклад спорт юа. Ганьба. Слова в не тих відмінках
    Ссылка
    Михаил Могилевский
    online
      Михаил Могилевский, 17.06.2021 19:18
    0
    Что вы там контролировали?А про стратега тренера вообще молчу...два человека игроало в команде и их меняют в начале второго тайма...счастье что не пропустили,как обычно на последних минутах.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 19:15
    -3
    КАРАВАЕВ: «Полностью контролировали игру, не дали ничего создать сопернику»
    И тут на авансцену взабрался КАРАВЕ.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 19:15
    -1
    КАРАВАЕВ: «Полностью контролировали игру, не дали ничего создать сопернику»
    И тут в дело авансцену забрался КАРАВЕ.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 17.06.2021 19:14
    +1
    Ты серьезно? Да вы полностью провалили второй тайм. Македония возила нас и могла сравнивать счёт
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.06.2021 19:51
    +1
    Саша, ты о каком матче? Я очень рад за наших и этим трем очкам, но... Концовки нескольких последних матчей вы откровенно сливаете, нет физики, теряете концентрацию. С. Македония второй раз под копирку разыграла угловой, и из этого возник голевой момент и пенальти... Элементарно, аж обидно. Где концентрация?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 17.06.2021 19:50
    +1
    Не гоните...тут обосраться любой может...а заменьі надо делать плюс учтите жара...Нвдо бьіло з абить третий и курить...но не сложилось
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 17.06.2021 19:14
    +1
    Ты серьезно? Да вы полностью провалили второй тайм. Македония возила нас и могла сравнивать счёт
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 17.06.2021 20:28
    0
    andre_lui, 17.06.2021 19:57
    Тайм не провален. Посмотрите статистику. Он почти ровный. Игра шла по счету.
    странно, нормальные команды по счету играют и позволяют таким командам играть на равных - имея 2 гола преимущества хотя бы... а не 2-1 с 57
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:57
    0
    ~ Viacheslav ~, 17.06.2021 19:14
    Ты серьезно? Да вы полностью провалили второй тайм. Македония возила нас и могла сравнивать счёт
    Тайм не провален. Посмотрите статистику. Он почти ровный. Игра шла по счету.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 19:56
    0
    Михаил Могилевский, 17.06.2021 19:18
    Что вы там контролировали?А про стратега тренера вообще молчу...два человека игроало в команде и их меняют в начале второго тайма...счастье что не пропустили,как обычно на последних минутах.
    Нормально и вовремя их поменяли!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 17.06.2021 19:40
    0
    Михаил Могилевский, 17.06.2021 19:18
    Что вы там контролировали?А про стратега тренера вообще молчу...два человека игроало в команде и их меняют в начале второго тайма...счастье что не пропустили,как обычно на последних минутах.
    Австрийцы за такое накажут 100 %
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 17.06.2021 19:37
    0
    Це знущання з мови переклад спорт юа. Ганьба. Слова в не тих відмінках
    Ссылка
    Михаил Могилевский
    online
      Михаил Могилевский, 17.06.2021 19:18
    0
    Что вы там контролировали?А про стратега тренера вообще молчу...два человека игроало в команде и их меняют в начале второго тайма...счастье что не пропустили,как обычно на последних минутах.
    Ссылка
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