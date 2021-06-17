ФОТО. Украина - Северная Македония. Первая победа за 9 лет. Как это было

В четверг, 17 июня, прошел матч сборных Украины и Северной Македонии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 состоялась в Бухаресте (Румыния). Сборная Украины обыграла соперника со счетом 2:1. Это первая победа Украины на Евро с 2012 года.
Команда Андрея Шевченко прервала серию из 6 поражений подряд.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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Та многие тогда и про футбол не знали.
Та многие тогда и про футбол не знали.
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