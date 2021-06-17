ФОТО. Украина - Северная Македония. Первая победа за 9 лет. Как это было

Есть первые три очка

  • 17.06.2021 18:59
  • 2210 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Украина - Северная Македония. Первая победа за 9 лет. Как это было
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 июня, прошел матч сборных Украины и Северной Македонии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 состоялась  в Бухаресте (Румыния). Сборная Украины обыграла соперника со счетом 2:1. Это первая победа Украины на Евро с 2012 года.

Команда Андрея Шевченко прервала серию из 6 поражений подряд.

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Виталий Петровский, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 19:59
    0
    9 лет без урожая а ещё какие то закидоны от школьников в чате.)))
    Та многие тогда и про футбол не знали.
    Ссылка
    Taras Lyalyuk
    online
      Taras Lyalyuk, 17.06.2021 19:56
    0
    Бущан часто тяне але в загальному мав би відбивати пенальті в сторону хоча і всі наші стояли дивились як м'яч добивають македонці ніхто в штрафну не побіг з наших підстрахувати але і караваєв патєряний та вибий м'яч на кутовий простіше ж і швидше так нє 5 секунд дивитись треба на нього вибирати якою ногою вибивати. Циганков безалаберно пробив в своєму моменті так якось ніби та пофіг на ту різницю м'ячів та прийми зупини м'яч і тоді рішай момент то саме Маліновський з пеналькою безалаберно і знав ж шо Австрійці 3-1 зіграли і нам бажано хоча б таку саму різницю в два м'ячі бо не факт що Голандці обіграють Австрійців в два м'ячі а нашим то і нічия з Австрійцями може і не зайти якщо Голандці в два м'ячі не обіграють австріяків бо в перемогу наших в матчі з Австрійцями слабо віриться одним словом виділити в збірній немає кого всі грають з переляком крім Ярмоленка і Яремчука в яких на даний момент є бажання більше ніж в інших пройти далі. В Шевченка дивне бачення гри я про заміни проти Голандців не робив час не потянув..програли, сьогодні навпаки час потянув ну але Бєсєдін...ну я не знаю ну він ніякий та випусти Довбика в того хоч немає тупих думок на зад відігравати він хочаб б'є по воротах при можливості. Попов і Соболь не грають а від них було б більше надійності ніж від Караваєва з Миколенком чи Забарним і краще вже Кривцов замість Матвієнка ну така думка склалась після двох матчів і Зінченка ні лівий фланг в захист він впереді нічого не створив толком за два матчі
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 19:59
    0
    9 лет без урожая а ещё какие то закидоны от школьников в чате.)))
    Та многие тогда и про футбол не знали.
    Ссылка
    Taras Lyalyuk
    online
      Taras Lyalyuk, 17.06.2021 19:56
    0
    Бущан часто тяне але в загальному мав би відбивати пенальті в сторону хоча і всі наші стояли дивились як м'яч добивають македонці ніхто в штрафну не побіг з наших підстрахувати але і караваєв патєряний та вибий м'яч на кутовий простіше ж і швидше так нє 5 секунд дивитись треба на нього вибирати якою ногою вибивати. Циганков безалаберно пробив в своєму моменті так якось ніби та пофіг на ту різницю м'ячів та прийми зупини м'яч і тоді рішай момент то саме Маліновський з пеналькою безалаберно і знав ж шо Австрійці 3-1 зіграли і нам бажано хоча б таку саму різницю в два м'ячі бо не факт що Голандці обіграють Австрійців в два м'ячі а нашим то і нічия з Австрійцями може і не зайти якщо Голандці в два м'ячі не обіграють австріяків бо в перемогу наших в матчі з Австрійцями слабо віриться одним словом виділити в збірній немає кого всі грають з переляком крім Ярмоленка і Яремчука в яких на даний момент є бажання більше ніж в інших пройти далі. В Шевченка дивне бачення гри я про заміни проти Голандців не робив час не потянув..програли, сьогодні навпаки час потянув ну але Бєсєдін...ну я не знаю ну він ніякий та випусти Довбика в того хоч немає тупих думок на зад відігравати він хочаб б'є по воротах при можливості. Попов і Соболь не грають а від них було б більше надійності ніж від Караваєва з Миколенком чи Забарним і краще вже Кривцов замість Матвієнка ну така думка склалась після двох матчів і Зінченка ні лівий фланг в захист він впереді нічого не створив толком за два матчі
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