Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы знали, что соперник побежит вперед»

Вингер сборной Украины подвел итоги победы над Македонией на Евро-2020 (2:1)

  • 17.06.2021 18:56
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы знали, что соперник побежит вперед»
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча против Северной Македонии (2:1) на Евро-2020.

«Тяжелая игра. Я поздравляю всех, нужно пару дней на восстановление и двигаться дальше.

Спасибо огромное болельщикам, что поддерживали нас на протяжении всей игры, мы ощущали эту поддержку. Мы чувствовали поддержку родных в Украине. Эта победа для них.

Первый тайм выиграли, но мы знали, что соперник побежит вперед, потому что им нечего терять. На чемпионате Европы ни для кого не бывает легких игр, оставили очень много сил. На поле не так переживаешь за результат, как на скамейке.

Караваев сделал хороший пас, после которого осталось забить. Очень рад, что нам удалось взять три очка», — отметил Ярмоленко.

В матче против Северной Македонии Ярмоленко отметился голом и результативной передачей на Яремчука.

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Источник — Футбол 1/2/3

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