Сборная Украины провела 70-й матч в чемпионатах Европы

Игра с Северной Македонией (2:1) стала 70-й для сборной Украины в чемпионатах Европы. 62 матча команда провела в квалификации, включая плей-офф, и 8 - в финальной части. 31 встречу украинцы выиграли, 17 завершили вничью, 22 проиграли, 96 мячей забили, 70 пропустили. Руководили сборной на ЧЕ 7 тренеров.

Наибольшее количество матчей национальная дружина отыграла с Михаилом Фоменко и Олегом Блохиным - по 15. А наилучших показателей достигла с Андреем Шевченко - 76,7% очков. Список гвардейцев сборной в чемпионатах Европы возглавляют Андрей Пятов и Андрей Шевченко - по 29 матчей, а больше всех забил все тот же Шевченко - 12.

Тренеры сборной Украины в чемпионатах Европы