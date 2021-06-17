Сборная Украины провела 70-й матч в чемпионатах Европы

Наилучших показателей в этих играх команда достигла под руководством Шевченко

  • 17.06.2021 18:56
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Сборная Украины провела 70-й матч в чемпионатах Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игра с Северной Македонией (2:1) стала 70-й для сборной Украины в чемпионатах Европы. 62 матча команда провела в квалификации, включая плей-офф, и 8 - в финальной части. 31 встречу украинцы выиграли, 17 завершили вничью, 22 проиграли, 96 мячей забили, 70 пропустили. Руководили сборной на ЧЕ 7 тренеров.

Наибольшее количество матчей национальная дружина отыграла с Михаилом Фоменко и Олегом Блохиным - по 15. А наилучших показателей достигла с Андреем Шевченко - 76,7% очков. Список гвардейцев сборной в чемпионатах Европы возглавляют Андрей Пятов и Андрей Шевченко - по 29 матчей, а больше всех забил все тот же Шевченко - 12.

Тренеры сборной Украины в чемпионатах Европы

Тренер

И

В

Н

П

М

О

%

Михаил ФОМЕНКО

15

7

2

6

17-10

23

51,1

Олег БЛОХИН

15

6

2

7

20-20

20

44,4

Йожеф САБО

14

6

7

1

19-7

25

59,5

Андрей ШЕВЧЕНКО

10

7

2

1

21-8

23

76,7

Леонид БУРЯК

8

2

4

2

11-10

10

41,7

Анатолий КОНЬКОВ

7

3

0

4

8-13

9

42,9

Олег БАЗИЛЕВИЧ

1

0

0

1

0-2

0

0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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