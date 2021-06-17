Сборная Украины провела 70-й матч в чемпионатах Европы

Игра с Северной Македонией (2:1) стала 70-й для сборной Украины в чемпионатах Европы. 62 матча команда провела в квалификации, включая плей-офф, и 8 - в финальной части. 31 встречу украинцы выиграли, 17 завершили вничью, 22 проиграли, 96 мячей забили, 70 пропустили. Руководили сборной на ЧЕ 7 тренеров.
Наибольшее количество матчей национальная дружина отыграла с Михаилом Фоменко и Олегом Блохиным - по 15. А наилучших показателей достигла с Андреем Шевченко - 76,7% очков. Список гвардейцев сборной в чемпионатах Европы возглавляют Андрей Пятов и Андрей Шевченко - по 29 матчей, а больше всех забил все тот же Шевченко - 12.
Тренеры сборной Украины в чемпионатах Европы
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Михаил ФОМЕНКО
|
15
|
7
|
2
|
6
|
17-10
|
23
|
51,1
|
Олег БЛОХИН
|
15
|
6
|
2
|
7
|
20-20
|
20
|
44,4
|
Йожеф САБО
|
14
|
6
|
7
|
1
|
19-7
|
25
|
59,5
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
10
|
7
|
2
|
1
|
21-8
|
23
|
76,7
|
Леонид БУРЯК
|
8
|
2
|
4
|
2
|
11-10
|
10
|
41,7
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
7
|
3
|
0
|
4
|
8-13
|
9
|
42,9
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
|
0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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