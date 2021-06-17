ФОТО. Яркие украинские фанаты на матче с Северной Македонией

В четверг, 17 июня, прошел матч сборных Украины и Северной Македонии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 состоялась в Бухаресте (Румыния). Сборная Украины обыграла соперника со счетом 2:1.
В этот раз на стадионе было много украинских фанатов. которые громко поддерживали нашу сборную
Сборная Украины набрала первые три очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице. Северная Македония с нулем в активе располагается на последней строчке.
Виталий Петровский, Sport.ua
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