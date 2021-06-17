ФОТО. Яркие украинские фанаты на матче с Северной Македонией

Наши болельщики умеют поддержать

  • 17.06.2021 18:41
  • 1586 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Яркие украинские фанаты на матче с Северной Македонией
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 июня, прошел матч сборных Украины и Северной Македонии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 состоялась  в Бухаресте (Румыния). Сборная Украины обыграла соперника со счетом 2:1.

В этот раз на стадионе было много украинских фанатов. которые громко поддерживали нашу сборную

Сборная Украины набрала первые три очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице. Северная Македония с нулем в активе располагается на последней строчке. 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 17.06.2021 18:50
    +1
    Респект!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.06.2021 18:50
    +1
    Респект!
    Ссылка
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