ФОТО. Яркие украинские фанаты на матче с Северной Македонией

В четверг, 17 июня, прошел матч сборных Украины и Северной Македонии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 состоялась в Бухаресте (Румыния). Сборная Украины обыграла соперника со счетом 2:1.

В этот раз на стадионе было много украинских фанатов. которые громко поддерживали нашу сборную

Сборная Украины набрала первые три очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице. Северная Македония с нулем в активе располагается на последней строчке.