Виктор ВАЦКО: «Мы ждали этого девять лет!»

Известный комментатор поделился впечатлениями о победе Украины над Северной Македонией (2:1)

  • 17.06.2021 18:19
  • 2043 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «Мы ждали этого девять лет!»
© Instagram. Виктор Вацко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями о победе сборной Украины над Северной Македонией (2:1) в поединке группового этапа Евро-2020.

«Мы ждали этого 9 лет! С победой!!! Слава Украине!!! Героям слава!!!», — эмоционально написал Вацко после матча.

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    alekos59
    online
      alekos59, 17.06.2021 18:34
    0
    Фарта б тебе немного, а то когда ты комментируешь, без матов и валидола не обходится.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 17.06.2021 18:34
    0
    Фарта б тебе немного, а то когда ты комментируешь, без матов и валидола не обходится.
    Ссылка
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