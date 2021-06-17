Виктор ВАЦКО: «Мы ждали этого девять лет!»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями о победе сборной Украины над Северной Македонией (2:1) в поединке группового этапа Евро-2020.
«Мы ждали этого 9 лет! С победой!!! Слава Украине!!! Героям слава!!!», — эмоционально написал Вацко после матча.
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Источник — Instagram
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