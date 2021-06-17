ФОТО. Манчестер Сити поздравил Зинченко с победой над Северной Македонией

Футболист сборной Украины принял участие в поединке Евро-2020

  • 17.06.2021 18:06
  • 5335 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Манчестер Сити поздравил Зинченко с победой над Северной Македонией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» поздравил 24-летнего игрока сборной Украины Александра Зинченко с победой над Северной Македонией (2:1) в поединке группового этапа Евро-2020.

«Долг зовет. Сегодня днем Украина одержала победу над Северной Македонией!», — прокомментировал «Манчестер Сити» фото Зинченко в форме национальной сборной.

Зинченко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Манчестер Сити

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.06.2021 18:42
    0
    Ёкарный Бабай, 17.06.2021 18:37
    Точность передач 77% - худшая в команде. От игрока АПЛ ждешь меньшего брака и лучшего продвижения.
    А где можно найти информацию по каждому игроку?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.06.2021 18:37
    0
    Точность передач 77% - худшая в команде. От игрока АПЛ ждешь меньшего брака и лучшего продвижения.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 17.06.2021 18:34
    -1
    Лучше бы инсту ВестХема прочекали, чем Сити
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 17.06.2021 18:29
    +2
    AЛВ, 17.06.2021 18:11
    Хотілось би впевненішої гри О.Зінченка.
    Устал, банально устал, в концовке уже было заметно, что сил не хватает, все таки второй матч без замен за три дня. Проблема с ротацией у нас, жаль Буя травмировался, тут еще и Зубков , а заменить их неким. Цыганков видно еще от травмы не отошел, тяжело входил в матч, а Беседин ну явно уровнем ниже Яремы,ни в подыгрышь играть не может , ни цепляться за мяч. Без ротации сложно нам будет с Австрией..
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.06.2021 18:19
    +5
    Зина был одним из худших на поле... вялый, не внимательный. такое чувство, шо жена ещё не родила, а он уже не высыпается...
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 17.06.2021 18:11
    +6
    Хотілось би впевненішої гри О.Зінченка.
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 17.06.2021 18:11
    +6
    Хотілось би впевненішої гри О.Зінченка.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.06.2021 18:19
    +5
    Зина был одним из худших на поле... вялый, не внимательный. такое чувство, шо жена ещё не родила, а он уже не высыпается...
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 17.06.2021 18:29
    +2
    AЛВ, 17.06.2021 18:11
    Хотілось би впевненішої гри О.Зінченка.
    Устал, банально устал, в концовке уже было заметно, что сил не хватает, все таки второй матч без замен за три дня. Проблема с ротацией у нас, жаль Буя травмировался, тут еще и Зубков , а заменить их неким. Цыганков видно еще от травмы не отошел, тяжело входил в матч, а Беседин ну явно уровнем ниже Яремы,ни в подыгрышь играть не может , ни цепляться за мяч. Без ротации сложно нам будет с Австрией..
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.06.2021 18:42
    0
    Ёкарный Бабай, 17.06.2021 18:37
    Точность передач 77% - худшая в команде. От игрока АПЛ ждешь меньшего брака и лучшего продвижения.
    А где можно найти информацию по каждому игроку?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.06.2021 18:37
    0
    Точность передач 77% - худшая в команде. От игрока АПЛ ждешь меньшего брака и лучшего продвижения.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности