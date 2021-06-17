ФОТО. Манчестер Сити поздравил Зинченко с победой над Северной Македонией

Английский «Манчестер Сити» поздравил 24-летнего игрока сборной Украины Александра Зинченко с победой над Северной Македонией (2:1) в поединке группового этапа Евро-2020.
«Долг зовет. Сегодня днем Украина одержала победу над Северной Македонией!», — прокомментировал «Манчестер Сити» фото Зинченко в форме национальной сборной.
Зинченко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.
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Источник — ФК Манчестер Сити
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