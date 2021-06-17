Шахтер U-19 вышел из отпуска

Юношеская команда «горняков» провела первую тренировку. 17 июня юноши «Шахтера» во главе с Оскаром Ратулутрой провели первое полноценное занятие после отпуска, длившегося месяц. По окончании столь длительного перерыва ребята с энтузиазмом подошли к работе, ведь каждый из «горняков» успел соскучиться по партнерам и тренировочному процессу. При этом наставник команды отметил, что каждый футболист работал в отпуске индивидуально. Накануне игроки, разделенные на две группы, прошли медосмотр и процедуру с газоанализатором.

В распоряжении Оскара Ратулутры было 17 футболистов. До сессии на поле «оранжево-черные» занимались в тренажерном зале и выполнили пробежку. Затем тренерский штаб предложил упражнения на технику и отработку различных игровых ситуаций: с преимуществом атакующих футболистов три в один, три в два и в равном количестве.

Оскар Ратулутра, главный тренер «Шахтера» U19:

– Сегодня больше работали над оптимизацией состояния ребят. Задача – подвести всех к общему знаменателю, потому что есть определенный дисбаланс. Тренер по физической подготовке делает анализ, исходя из которого будет составлен план работы на ближайший месяц, чтобы основательно подготовится к официальным играм.

Защитник команды Назарий Гаврилюк оценил уровень нагрузок и отметил эффективность домашней работы на каникулах:

– Чувствуется, что интенсивность в этом году уже другая, потому надо перестраиваться. Правда, мы работали на каникулах индивидуально, благодаря этому сейчас намного легче входить в сезон.

Напомним, молодежный чемпионат Украины был ликвидирован, а потому перед Оскаром Ратулутрой и его тренерским штабом стоит непростая задача комплектации команды. Кроме того, основные исполнители прошлого сезона Андрей Булеза, Иван Лосенко, Кирилл Сигеев, Александр Роспутько и Александр Ющенко находятся в расположении «Шахтера» U17, с которым продолжают борьбу за золотые медали элит-лиги ДЮФЛ.

– Пока с нами тренируются ребята преимущественно 2002 и 2003 года рождения, также есть игроки 2001 года. Кроме того, еще не окончен чемпионат ДЮФЛ, где выступает наша команда U17. Всего будет группа примерно из 40 человек, из них нужно оставить 23 полевых футболиста и три вратаря. Будем смотреть на состояние ребят и принимать решение ближе к официальным матчам, – отметил Оскар Ратулутра.

В первом туре нового сезона юношеского чемпионата «Шахтер» дома сыграет с «Ингульцом». Дата проведения поединка будет известна позже.