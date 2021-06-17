Артем ФРАНКОВ: «Бедняга Бущан. Такое потащить и... Пенальти был»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал гол сборной Северной Македонии в ворота национальной команды Украины. Алиоски отметился на 57-й минуте матча.
«Бедняга Бущан. Такое потащить и... Пенальти был, а реагировать защитникам нужно побыстрее. Все как всегда — то есть, все по новой», — написал Франков.
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Может он специалист в стирке белья??
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