Артем ФРАНКОВ: «Бедняга Бущан. Такое потащить и... Пенальти был»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал гол сборной Северной Македонии в ворота национальной команды Украины. Алиоски отметился на 57-й минуте матча.

«Бедняга Бущан. Такое потащить и... Пенальти был, а реагировать защитникам нужно побыстрее. Все как всегда — то есть, все по новой», — написал Франков.