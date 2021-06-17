Артем ФРАНКОВ: «Бедняга Бущан. Такое потащить и... Пенальти был»

Специалист поделился мнением о голе Северной Македонии в ворота сборной Украины

  • 17.06.2021 17:26
  • 5215 просмотров
  • 6 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Бедняга Бущан. Такое потащить и... Пенальти был»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал гол сборной Северной Македонии в ворота национальной команды Украины. Алиоски отметился на 57-й минуте матча.

«Бедняга Бущан. Такое потащить и... Пенальти был, а реагировать защитникам нужно побыстрее. Все как всегда — то есть, все по новой», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(14 голосов)

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Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 17.06.2021 18:50
    0
    там 3 игшрока справа стояли и три слева , так вот те что справа те как раз и успели а слева тупо стояли
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 17.06.2021 18:17
    +5
    Trollface, 17.06.2021 18:16
    Они хотели гол посмотреть.
    Тоже такое впечатление сложилось. Мастера!
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    Trollface
    online
      Trollface, 17.06.2021 18:16
    +9
    BekXan, 17.06.2021 18:00
    Бущан вытянул македонцы побежали сразу а нали 3 клоуна стоят вглядом сопровождают.А если бы побежали мяч был бы наш.Тоже самое было и во втором пенальты.На добивание македонцы побежали а наши наглухо стояли.Вот разница.А это один гол !
    Они хотели гол посмотреть.
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    BekXan
      BekXan, 17.06.2021 18:00
    +11
    Бущан вытянул македонцы побежали сразу а нали 3 клоуна стоят вглядом сопровождают.А если бы побежали мяч был бы наш.Тоже самое было и во втором пенальты.На добивание македонцы побежали а наши наглухо стояли.Вот разница.А это один гол !
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    alekos59
    online
      alekos59, 17.06.2021 17:59
    0
    Та не, все по старому, все типа молодцы и ни к кому претензий, игра забывается а результат остается, и прочий треп распиаренных мажоров.
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 17.06.2021 17:55
    -9
    Франков вообще не разбирается в спорных моментах по футболу.
    Может он специалист в стирке белья??
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    BekXan
      BekXan, 17.06.2021 18:00
    +11
    Бущан вытянул македонцы побежали сразу а нали 3 клоуна стоят вглядом сопровождают.А если бы побежали мяч был бы наш.Тоже самое было и во втором пенальты.На добивание македонцы побежали а наши наглухо стояли.Вот разница.А это один гол !
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.06.2021 18:16
    +9
    BekXan, 17.06.2021 18:00
    Бущан вытянул македонцы побежали сразу а нали 3 клоуна стоят вглядом сопровождают.А если бы побежали мяч был бы наш.Тоже самое было и во втором пенальты.На добивание македонцы побежали а наши наглухо стояли.Вот разница.А это один гол !
    Они хотели гол посмотреть.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 17.06.2021 18:17
    +5
    Trollface, 17.06.2021 18:16
    Они хотели гол посмотреть.
    Тоже такое впечатление сложилось. Мастера!
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 17.06.2021 18:50
    0
    там 3 игшрока справа стояли и три слева , так вот те что справа те как раз и успели а слева тупо стояли
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 17.06.2021 17:59
    0
    Та не, все по старому, все типа молодцы и ни к кому претензий, игра забывается а результат остается, и прочий треп распиаренных мажоров.
    Ссылка
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