Максим ИМЕРЕКОВ: «Заря славится уникальной атмосферой»

Новичок луганской команды рассказал о своей адаптации в клубе

  • 17.06.2021 16:12
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Максим ИМЕРЕКОВ: «Заря славится уникальной атмосферой»
© ФК Заря Луганск. Максим Имереков

Новичок «Зари» Максим Имереков поделился эмоциями после одной из первых тренировок в составе луганской команды.

- Я очень рад и горд присоединиться к «Заре». Эмоции только положительные. Ждал тренировочного процесса с нетерпением. Отпуск закончился, и теперь время серьезно поработать.

- Наверняка со многими из нашей команды был знаком.
- С Денисом Фаворовым, безусловно (улыбается). С большинством ребят пересекались на футбольном поле. В принципе, с адаптацией особых проблем, уверен, не будет.

- Наверняка изучил положительные стороны «Зари» перед переходом?
- Безусловно. Команда славится своей уникальной отличной атмосферой и коллективом. Для меня это много значит.

- Наверняка, стимулирует и участие команды в групповом этапе еврокубков.
- Приятно принять участие в групповом этапе престижного турнира. Опять же, с хорошей атмосферой в команде участие в еврокубках вдвойне приятнее.

- Как провел отпуск?
- Был дома. Съездили только на Западную Украину. Далеко не выбираемся, так как ждем пополнения в семье. Ездить далеко сейчас нельзя, поэтому отпуск провел, в основном, дома.

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Источник — ФК Заря

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