Максим ИМЕРЕКОВ: «Заря славится уникальной атмосферой»

Новичок «Зари» Максим Имереков поделился эмоциями после одной из первых тренировок в составе луганской команды.

- Я очень рад и горд присоединиться к «Заре». Эмоции только положительные. Ждал тренировочного процесса с нетерпением. Отпуск закончился, и теперь время серьезно поработать.

- Наверняка со многими из нашей команды был знаком.

- С Денисом Фаворовым, безусловно (улыбается). С большинством ребят пересекались на футбольном поле. В принципе, с адаптацией особых проблем, уверен, не будет.

- Наверняка изучил положительные стороны «Зари» перед переходом?

- Безусловно. Команда славится своей уникальной отличной атмосферой и коллективом. Для меня это много значит.

- Наверняка, стимулирует и участие команды в групповом этапе еврокубков.

- Приятно принять участие в групповом этапе престижного турнира. Опять же, с хорошей атмосферой в команде участие в еврокубках вдвойне приятнее.

- Как провел отпуск?

- Был дома. Съездили только на Западную Украину. Далеко не выбираемся, так как ждем пополнения в семье. Ездить далеко сейчас нельзя, поэтому отпуск провел, в основном, дома.